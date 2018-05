Selon la fédération des Boulangers : 7 tonnes de pain jetées en une semaine

« Pas moins de 7 tonnes de pains ont été jetés durant la première semaine de ce mois sacré du Ramadhan, dans la wilaya d’Alger, soit l’équivalent de 28.000 baguettes» c’est ce qu’a annoncé, hier, le président de la Fédération algérienne des boulangers (UNBA), Yousef Kalafat.

S’exprimant au cours d’une conférence de presse tenue au siège de l’Union générale des Commerçants et Artisanats algériens (UGCAA), M. Kalafat a expliqué que durant la première semaine du ramadhan, 6 tonnes de pain ont été ramassé par Extranet et transferé au niveau du Centre d’enfouissement technique des déchets ménagers d’Alger, ajoutant que plus d’une tonne de pains ont été ramassé par les éleveurs du bétail.

Poursuivant ses propos, le président de la Fédération a indiqué qu’en dépit les nombreuses actions de sensibilisations contre le gaspillage alimentaire en général et le pain en particulier, le citoyen continu à jeter cet aliment le plus prisé par les Algériens» a-t-il déploré, précisant que plus de 12 millions de baguettes de pain sont produites chaque jour à l’échelle nationale.

Selon M. Kalafat le phénomène de gaspillage est devenu fréquent, notamment pendant le ramadhan qui génère de pertes importantes d’argents, appelant de ce fait, les citoyens à rationaliser leurs dépenses, en achetant juste la quantité d'aliments et de pains dont ils ont besoin pour ne pas tomber dans l’exagération.

Les boulangers brandissent le spectre d’une grève après l’Aïd Saisissant l’occasion, M. Kalafat s’est exprimé à propos des préoccupations des boulangers, concernant le recul de la marge bénéficiaire qui constituent une préoccupation majeure et ce en dépit du soutien de l'Etat au prix de la farine, en tant que matière principale pour la confection du pain.

Pour M. Kalafat, cette situation a poussé plus de 4.200 boulangers à baisser les rideaux durant l’année 2017 ou changer carrément d’activité par manque de bénéfice. «Le manque de rentabilité a poussé de nombreux boulangers à abandonner le métier», a-t-il insisté, précisant que les difficultés rencontrées au quotidien par les boulangers sont à l’origine de cet abandon et préférant ainsi s’orienter vers d’autres activités nettement plus lucratives.

Le président de la Fédération a fait savoir que la marge bénéficiaire des boulangers n’est pas en adéquation avec les charges qui pèsent très lourds, citant entre autres la hausse du prix des matières premières, de la facture d'électricité et de gaz.

Il a, dans ce contexte, appelé les pouvoirs publics à agir et trouver le plus rapidement possible des solutions pour éviter la faillite générale des boulangers, faute de quoi le président de l’UNBA menace de recourir à la grève.«Nous sommes contre le débrayage, nous allons déposer un préavis de grève de 15 jours juste après l’Aïd, conformément à la loi, pour entamer une grève illimité des boulangers» a-t-il indiqué.

M. Kalafat a fait savoir que le prix du pain et la marge bénéficiaire des boulangers n’ont subi aucun changement depuis plusieurs années, précisant que plusieurs propositions ont été faites, dont la subvention directe des boulangers.

«Malheureusement le dossier n’a pas avancé» a-t-il regretté.

M. Kalafat a fait savoir que la fédération affiliée à l’UGCAA compte près de 18.000 boulangers repartis à travers les 48 wilayas du pays. Les boulangers concernés par la permanence de l’Aïd, informés.

Le président de l’UNBA a, par ailleurs, indiqué que la direction du commerce de wilaya en collaboration avec l’UGCAA a adressé une correspondance aux boulangers devront effectués la permanence de l’Aïd. Cette correspondance, dira M. Kalafat, a été jointe d’une copie du code pénale partant les sanctions à l’encontre des contrevenants.

Selon le président de la Fédération, il s’agit d’une amende, dont le montant sera fixé par la justice, en plus de la fermeture du commerce pendant un mois, soit 30 jours, tout en précisant que les boulangers concernés par la permanence durant les deux jours de la fête de l’Aïd ont été déjà avisés et informés.

Kamélia Hadjib