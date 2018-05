Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam : Découverte d'une cache d'armes et arrestation de contrebandiers

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), un détachement de l'ANP a découvert une cache d'armes et de munitions contenant 3 pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, 5 fusils semi-automatiques de type Simonov, 8 fusils à répétition, 1 fusil de type G3, 10 grenades, 4 roquettes SPG-9, 3 charges propulsives pour lance-roquettes de type SGP-9, 8 chargeurs pour pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, 2 bases pour mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm, 1 poste-radio émetteur-récepteur, ainsi que 1.432 balles de différents calibres», précise la même source. Cette opération de qualité venant s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain, «confirme la ferme détermination des forces de l'ANP déployées le long de nos frontières, à déjouer toute tentative d'introduction d'armes ou d'atteinte à la sécurité du pays et sa stabilité», souligne le MDN. Par ailleurs, 3 contrebandiers ont été arrêtés vendredi à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar par des détachements de l’ANP, a indiqué hier un communiqué du MDN. «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), trois contrebandiers et saisi 3 véhicules tout-terrain, 3,3 tonnes de denrées alimentaires, 14.600 litres de carburant, 3.600 unités de produits détergents et 400 litres d'huile de table», précise la même source. Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé à Sidi Bel-Abbès (2e RM), quatre narcotrafiquants en possession de 6,6 kg de kif traité tandis que 30 quintaux de tabac ont été saisis à El Oued (4e RM)». Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP «ont intercepté 57 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Relizane et Ghardaïa», souligne le MDN.