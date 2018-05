M. Bedoui dément les accusations des ONG : L’Algérie a réservé un traitement humanitaire aux migrants

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui a catégoriquement nié toute prétendue atteinte aux migrants clandestins de l’Algérie qui se trouvent sur son territoire.

«L’Algérie a réservé un traitement très humanitaire pour ces migrants», dira M. Bedoui lors d’une conférence de presse qu’il animée, hier, en marge de la réunion de préparation de la campagne 2018 de prévention et de lutte contre les feux de forêt.

Ses précisions au sujet des migrants en Algérie se voulaient ainsi une réponse aux accusations erronées de certaines ONG qui exploitent les questions des migrants pour tenter de ternir l’image de l’Algérie. En vain.

« L’Algérie est un Etat souverain qui n’acceptera jamais que l’on porte atteinte à stabilité», a encore ajouté le ministre de l’Intérieur, rappelant les sacrifices consentis pour que la paix et la stabilité soit définitivement rétablis à travers le pays.

Sur la question des migrants, M. Bedoui a affirmé l’existence parmi eux de membres de réseaux criminels. Les concernés ont été arrêtés par les services de sécurité et seront traduits devant la justice, a-t-il précisé.

