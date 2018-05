Transport maritime : Nouvelles liaisons Ghazaouet à Alicante et Sète à l’étude

Deux nouvelles lignes de transport maritime de voyageurs devant relier le port de Ghazaouet à ceux d’Alicante (Espagne) et Sète (France) ont été proposées par la wilaya de Tlemcen au ministère des Transports et des Travaux publics, a-t-on appris auprès du directeur local des Transports. Ces deux nouvelles dessertes, actuellement à l’étude au niveau de la tutelle, doivent renforcer celle reliant Ghazaouet à Almeria en Espagne. Elles contribueront également à une meilleure exploitation du port de Ghazaouet et doivent répondre à une demande sans cesse croissante, a affirmé Noureddine Attar. Le même responsable a ajouté que ces liaisons faciliteront le transport, vers l’Algérie, de la communauté nationale originaire des wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent et de Sidi Bel Abbes. La wilaya de Tlemcen a enregistré, le 1er mai dernier, l’ouverture d’une ligne aérienne de transport de voyageurs reliant la capitale des Zianides à la ville espagnole d’Alicante, à raison de deux vols réguliers par semaine.