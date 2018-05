Conférence internationale du Travail : M. Zemali aujourd’hui à Genève

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, prendra part, à partir d’aujourd’hui, aux travaux de la 107e Conférence internationale du Travail (CIT) qui se déroulera à Genève (Suisse), a indiqué un communiqué du ministère. Le ministre conduira «une importante délégation composée de représentants d'organisations patronales, d'organisations syndicales présidées par le Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et d'un représentant du Syndicat national autonome du personnel de l'administration publique (SNAPAP), ainsi que de cadres du ministère, a noté le communiqué. Outre les nombreuses activités prévues lors de cette session, M. Zemali présentera, également, lors de la réunion du Groupe arabe le 27 mai «l'initiative algérienne visant à adopter une position unifiée concernant les méthodes de travail de la Commission de l'application des normes, qui a été approuvée par l'Organisation arabe du travail, à l'issue des travaux de la 45e session de la Conférence arabe du travail, tenue au Caire en avril dernier». Avant sa participation aux travaux de la réunion du Groupe africain prévue pour le 29 mai, le ministre prendra part, également, demain à la cérémonie d'ouverture officielle de la CIT. Il tiendra des rencontres bilatérales avec ses homologues de pays arabes, africains et latino-américains ainsi qu'avec des responsables du Bureau international du travail (BIT), notamment le directeur général de l'Organisation et la présidente de la Commission de l'application des normes. Le ministre participera, du 5 au 7 juin prochain, à la réunion de coordination du groupe des pays non alignés, où il prononcera une allocution au nom de l'Algérie. Il prendra part également aux travaux de la séance plénière de l'OIT et prononcera une allocution portant sur le rapport du directeur général de l'Organisation relatif à «l'initiative de la femme dans le travail: aller de l'avant vers l'égalité», en tant que partie de l'initiative centenaire de l'OIT sur les femmes au travail». La CIT, qui se tient annuellement à Genève, regroupe des représentants et des délégations des acteurs de la tripartite (gouvernements, travailleurs et patronats) des Etats membres de l'OIT et ce, en vue de débattre d'un ensemble de questions relatives au monde du travail. L'ordre du jour de cette session examinera plusieurs thèmes, notamment le rapport du directeur général sur le renforcement du rôle de la femme dans le travail, «Mettre fin à la violence et au harcèlement dans le monde de l'emploi» et la relance du dialogue social entre les acteurs de la tripartite.