Conseil de la Nation : Renforcement du service public de santé

Le projet de loi relative à la santé sera présenté aujourd’hui devant les membres du Conseil de la nation, après son adoption en avril dernier par l'Assemblée populaire nationale.

Ce projet de loi vise à réformer et à moderniser le système national de santé, en tenant compte des «profondes mutations» ayant touché l'ensemble des activités de la vie politique, économique et sociale du pays, selon l'exposé des motifs de ce projet de loi.

Ces mutations impliquent, pour le secteur de la Santé, de «s'adapter en conséquence et tenir compte, parallèlement, des exigences de la réglementation internationale en matière de santé et des avancées croissantes liées aux progrès technologiques et au développement de la science dans le domaine de la médecine». L'Algérie a consacré le droit à la santé en tant que droit fondamental de l'homme dans la Constitution, qui énonce clairement l'obligation pour l'État de garantir à tous les citoyens le droit à la protection de leur santé, et d'assurer la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques, en plus de ses obligations inhérentes à la protection de la famille. Les réformes du système national de santé, s'articulant autour de «principes fondamentaux», notamment «la gratuité des soins qui constitue un acquis essentiel, préservé, réaffirmé et mis en œuvre à tous les niveaux, l'universalité et l'égalité d'accès aux soins et la solidarité, l'équité et la continuité du service public de santé».

Parmi les dispositions phare de ce projet de loi, le renforcement du service public de santé en le rendant «plus accessible et plus performant», et à «mieux exploiter les capacités du secteur privé et de l'offre de soins qu'il représente pour que les citoyens puissent être pris en charge dans les meilleures conditions».

Les réformes importantes introduites dans la loi concernent «le renforcement des droits des citoyens dans le cadre de la gratuité des soins, la mise en place de la commission de médiation et de conciliation, et le développement de l'organisation sanitaire, à travers la mise en place de la carte, du schéma d'organisation et la planification sanitaire».

Le projet de loi prévoit, en outre, l'introduction d'une disposition relative à la bioéthique définissant les règles de greffe d'organes, de tissus et de cellules humaines, de l'assistance médicale à la procréation, le don de sang et les études cliniques.

Il prévoit également la création d'un «Conseil national de déontologie et des sciences de la Santé placé auprès du ministre chargé de la santé qui sera chargé de présenter des avis et des recommandations sur les questions de déontologie».