FFS : Pour un consensus national

Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Mohamed Hadj Djilani, a présidé, hier à Tizi Ouzou, les travaux de la session extraordinaire du conseil fédéral élargi de la fédération du parti de Tizi Ouzou, qui se sont déroulés à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri.

En marge de ces travaux, le premier secrétaire du FFS a déclaré à la presse que l’activité à laquelle il participe s’inscrit dans le cadre du plan d’action du nouveau secrétariat national en direction des cellules de bases du parti pour tracer une feuille de route qui prendra en compte l’ensemble des propositions ayant émané de cette base militante.

Dans cette optique, Mohamed Hadj Djilani a indiqué que le nouveau présidium a instruit les instances locales du FFS à procéder à la restructuration de ces cellule de base de la section à la fédération, afin de permettre au parti d’avoir une large assise populaire et aux anciens militants de réintégrer ses rangs, à l’exception de ceux ayant fait objet de sanctions disciplinaires. Il a aussi annoncé le lancement d’un audit sur toutes les activités du FFS depuis 2013 jusqu’au prochain congrès ordinaire du parti prévu pour l’année 2019. Cet audit, a-t-il ajouté, permettra l’évaluation du fonctionnement du parti depuis le dernier congrès ordinaire, pour se projeter sur l’avenir du parti et du pays. L’avenir du pays, a-t-il encore affirmé, «ne peut se concrétiser que par un consensus national et démocratique» prôné depuis quelques années par le plus ancien parti d’opposition en Algérie. «Le FFS continue toujours à œuvrer pour la création de conditions nécessaires à la reconstruction du consensus national», a-t-il insisté.

Bel. Adrar