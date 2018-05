EL-ISLAH : Appel à un grand consensus national

Il est temps de parvenir à un grand consensus national qui ne réunit pas seulement les membres d’une même famille politique, mais tous les acteurs nationaux, qu’ils soient au gouvernement ou dans l’opposition. C’est ce qu’a déclaré, hier à Bordj Bou-Arréridj, le président du mouvement El-Islah, M. Filali Ghouini, qui a présidé une conférence des cadres de son parti au niveau de la wilaya. «Aucune formation politique ne peut gouverner à elle seule le pays et réussir à assurer le développement et la justice sociale que désirent les Algériens», a précisé le président du mouvement El-Islah qui a rappelé que toutes les formations politiques étaient préoccupées par le passé par les élections, ainsi que par la tenue de leurs congrès. «Ce qui nous réunit est plus nombreux que ce qui nous différencie», a noté M. Ghouini, qui a appelé à intégrer toutes les initiatives politiques dans ce projet, qu’elles émanent des partis ou des personnalités indépendantes.

«L’objectif, a-t-il dit, est de consolider l’unité nationale et de renforcer le front intérieur qui est le seul qui peut relever les défis extérieurs.» «On ne peut pas le faire avec la situation actuelle marquée par le manque de confiance qui ne peut être traité que par un dialogue sérieux», comme il a rappelé. Le président du mouvement El-Islah, qui a affirmé que le pays ne peut réussir avec un modèle importé de France, de Turquie, d’Iran, d’Arabie saoudite ou des États-Unis d’Amérique, a insisté sur la consultation des compétences nationales pour relancer l’économie du pays.

Il a cité, parmi les secteurs qui doivent bénéficier d’une attention particulière dans le domaine de l’investissement, l’industrie, l’agriculture et le tourisme. M. Filali Ghouini, qui a jugé que le traitement des contestations sociales est marqué par une lenteur, a suggéré aux parties concernées par la santé, à savoir le ministère de tutelle et les médecins résidents, de faire des concessions, pour permettre au secteur de fournir les services attendus par les malades.

Pour l’éducation, il a proposé la création d’un conseil supérieur composé également de compétences dans le secteur qui assure à ce dernier la possibilité de former des citoyens utiles, préserver les valeurs nationales et garantir la communication entre les différentes composantes de la société. «Le mouvement El-Islah refuse toute politisation du secteur», a déclaré son président. Comme l’élection présidentielle approche, l’orateur, qui a rappelé le mouvement a toujours été présent dans les grands rendez-vous qui engagent le pays, a annoncé sa participation à celui de 2019 qui permet de conforter les institutions nationales. Il n’a pas précisé s’il allait se présenter ou si le mouvement El-Islah allait appuyer une autre candidature. «C’est au conseil de la choura, qui devra se tenir au mois de juillet prochain, de trancher cette question», a ajouté M. Ghouini.

F. D.