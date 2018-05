En réponse à la volonté de la majorité des groupes parlementaires : Le règlement intérieur de l’APN reporté

L'examen du projet de loi portant règlement intérieur de l'APN a été reporté. L’annonce a été donnée jeudi dernier par l'Assemblée populaire nationale (APN).

«Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN), présidé par M. Saïd Bouhadja, a décidé jeudi le report sine die du projet de loi portant Règlement intérieur de l'APN», souligne, en effet, un communiqué de cette institution parlementaire. La même source précise que cette décision vient en réponse à la volonté de la majorité des groupes parlementaires en vue de parvenir à l'élaboration d'un texte complémentaire, harmonieux et consensuel. «Le bureau de l'APN a décidé l'ajournement du projet du Règlement intérieur et l'examen des amendements proposés, au nombre de 133, en réponse à la volonté de la majorité des groupes parlementaires en vue de parvenir à l'élaboration d'un texte complémentaire, harmonieux et consensuel», note le communiqué, signalant par ailleurs que le bureau a ensuite a examiné 73 amendements proposés au projet de loi organique relative aux lois de finances, qu'il a transmis à la commission spécialisée pour examen avec les délégués de leurs auteurs. Il convient de rappeler que l’examen des différents amendements proposés pour ce projet de loi était, initialement, prévu pour jeudi dernier. Aussi, il a été décidé d’un report sine die, sans fixer de date pour une prochaine séance. Il faut dire ici que, déjà, lors des débats de ce projet de texte, ce report n’était pas à écarter, et ce de l’avis de plus d’un, eu égard à l’insistance de la majorité des groupes parlementaires, mais aussi à grand nombre de députés toutes couleurs politiques confondues qui ont émis des réserves quant à certaines dispositions du projet de texte.

Le député Said Lakhdari, du FLN, a soutenu qu’il faudrait donner une extrême importance à ce projet de loi, et arriver à «un consensus» sur ce texte. «On n’est pas pressés», avait-t-il déclaré, relevant que «les débats doivent prendre le temps qu’il faut», «l’important et la finalité, dit-il, est d’arriver à une loi qui satisfasse tout le monde».

M. Benlakhdar Naoum, du même parti, a plaidé pour la révision des articles 68 et 69 du projet de loi, lesquels régissent les absences non justifiées prévoyant des sanctions.

En effet, ces articles soulignent, notamment, qu’en cas d’absences, lors des travaux parlementaires des commissions ou des plénières, le bureau du président prendra les dispositions nécessaires pour sanctionner toute absence. À signaler que les absences justifiées sont tolérées.

D’ailleurs, les dispositions de l’article 68 de ce même projet de texte définissent les absences justifiées, citant, la participation des députés à une activité officielle au niveau de sa circonscription électorale, une mission à l’étranger, leur participation à une activité organisée à l’échelle locale ou nationale, mais aussi les congés de maladie ou de maternité.

Cela dit, en cas d’absence non justifiée et non citée par l’article 68 avec un cumul de trois jours durant la session, les sanctions prévues par l’article 69 peuvent aller d’un simple «avertissement écrit» à une «ponction» sur salaire. Aussi et dans le cas où l’absence non justifiée perdure pour s’étaler encore sur trois autres jours consécutifs durant la même session, le député sera — selon les dispositions de la mouture débattue dernièrement — carrément interdit de porter sa candidature pour un poste au niveau des instances de l’APN, au titre du prochain renouvellement.

Lors de l’examen du projet de texte par les députés, nombreux étaient les membres de l’APN qui ont regretté ce recours à «des termes aussi stricts que ceux inhérents aux sanctions», rappelons-le. C’est le cas, par exemple, de Mme Noura Labiod du RND qui fera remarquer que les termes adoptés dans le projet de texte relatives aux sanctions (à l’image de «est privé», «fait obligation», «est déduit», etc.) sont «inappropriés». Pour ce qui est de la question des absences qui a suscité moult débats, cette députée met en exergue que «c’est d'abord, un engagement constitutionnel et moral, et les responsables des partis politiques sont appelés à assumer la responsabilité dans ce sens». Même les partis de l’opposition avaient émis nombre d’observations inhérentes à la première mouture du projet de texte. En somme, tous et toutes étaient unanimes quant à l’importance et l’impérieuse nécessité de prendre le temps qu’il faut pour arriver au consensus souhaité. Affaire à suivre !

Soraya Guemmouri