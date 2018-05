Anniversaire du HCA : Socialisation de Tamazight

L'accélération de la socialisation de la langue amazighe et l'ancrage de son utilisation marqueront le riche programme arrêté par le Haut commissariat à l'Amazighité (HCA) pour célébrer à Skikda le 23e anniversaire de sa création.

Le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, a indiqué à l'APS qu'«une conférence sur tamazight est programmée à la veille de cet anniversaire, célébré le 27 mai de chaque année, avec la participation d'universitaires, d'intellectuels et autres représentants de la société civile». Il a également affirmé qu'un «mini-salon» est prévu, avec une exposition relatant les étapes ayant marqué le parcours du HCA. Le secrétaire général du HCA a annoncé, par la même occasion, la mise en service d'un numéro vert (1066) dédié à tous ce qui a trait à la langue amazighe, telle que la traduction et la toponymie, a-t-il précisé. «Il s'agit de vulgariser la culture amazighe et l'enseignement de la langue amazighe», a-t-il souligné, en réitérant la nécessité de «socialiser cette langue et d'élargir son utilisation».

Il a précisé, à cet effet, que l'organisation à Skikda des festivités célébrant le 23e anniversaire de la création du HCA, «s'explique par le fait que cette wilaya figurent parmi les dix wilayas où tamazight n'est pas encore enseignée dans les établissements scolaires», soulignant qu'il s'agit d'une occasion pour promouvoir l'enseignement de tamazight dans cette wilaya.

M. Assad a réitéré, à cette occasion, l'engagement du HCA à poursuivre son œuvre visant à élargir l'enseignement de la langue amazighe et contribuer par la même, à développer et à promouvoir la culture et la langue amazighes. Il a réaffirmé, également, que le HCA «poursuit inlassablement dans le cadre de ses missions, une action engagée et réfléchie pour conforter et promouvoir la place naturelle et légitime de l'amazighité dans notre pays, à travers ses dimensions linguistique, culturelle et historique». Il a rappelé, en outre, que «les récentes avancées politiques et constitutionnelles sont indéniablement des acquis majeurs, attendus et salués par l'essentiel des composantes de la nation». Ainsi, l'officialisation de tamazight «instaure de nouvelles conditions favorables à sa prise en charge et à son développement dans toutes les sphères de la société et ce, dans la nécessaire concertation et collaboration entre toutes les institutions et les acteurs concernés».

«Le parachèvement en cours du cadre juridique d'application des dispositions de la Constitution permettra la dotation de Tamazight des conditions appropriées à sa promotion au plan culturel et l'instauration, au plan linguistique, des approches et outils scientifiques et académiques requis».

Il a relevé, à cet égard, que l'Académie algérienne de la langue amazighe, prévue dans la loi fondamentale du pays, «pourra dans la concertation et la complémentarité aux différentes étapes de sa création et de sa mise en phase opérationnelle, compter sur toute l'expérience capitalisée depuis plus de deux décennies par le HCA pour puiser tout élément susceptible de soutenir ses travaux et enrichir la langue, son domaine spécifique». Le HCA demeure «résolument optimiste et pleinement engagé pour assurer un avenir florissant à tamazight, patrimoine de tous les Algériens», a-t-il affirmé, M. Assad, assurant qu'»il ne ménagera aucun effort pour contribuer à l'aboutissement ce projet essentiel pour la nation algérienne».