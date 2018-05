Dans certains marchés de la capitale le Prix des fruits et légumes pour la deuxième semaine de Ramadhan : bientôt en baisse

L’étau n’est pas encore desserré. Les prix des fruits et légumes affichés dans les marchés durant cette deuxième semaine de Ramadhan sont toujours excessifs. Lors d’une virée que nous avons effectuée dans les marchés de la capitale, en particulier ceux de Bachdjarrah, Bab El-Oued, Meissonnier, nous avons constaté de visu cette importante hausse des prix des produits de large consommation. À titre d’exemple, la tomate fraîche destinée à la consommation est à 150 DA, alors que la tomate industrielle est à 100 DA. Le prix de la pomme de terre varie, lui, entre 60 et 70 DA. Le prix de l’oignon sec oscille entre 100 et 120 DA le kilo, tandis que la courgette, qui était à 70 DA la premier semaine, a atteint les 100 DA. Le prix de la carotte tourne autour des 70 DA. Ce qui est excessif, c’est surtout le prix des haricots verts, qui a connu une hausse vertigineuse pour atteindre 300 DA le kilo. S’agissant des prix du poivron et du piment, ceux-ci tournent autour de 120 DA. Par contre, le prix de l'ail a connu une baisse importante. Il a atteint 40 DA le kilogramme. Concernant le prix du fenouil et de la salade, ceux-ci ont atteint 140 DA. Pour les fruits, on constate aussi que les prix sont chers. La pastèque oscille entre 50 et 60 DA le kilogramme. La pomme locale 250 DA. La banane est à 280 DA. Il y a une très légère baisse des prix des viandes rouge et blanche par rapport au début de Ramadhan. Elle est de l’ordre de 2 à 3%. La viande blanche est passée ainsi de 320 à 300 DA/kg. La viande rouge, qui était à 1 500 DA la première semaine, est à 1.300 DA. S’agissant du prix de la sardine, celui-ci a connu également une importante baisse. Il était, durant la première semaine, à 700 DA, alors que cette deuxième semaine, il est affiché à 300 DA. Le prix des œufs lui n’a pas changé depuis le début du ce mois béni. Il tourne autour de 11 et 12 DA l’œuf. Sur place, nous nous sommes enquis des avis des citoyens et commerçants sur ces prix. Une dame âgée, portant un sac pour faire ses achats, observe une grande affluence quotidienne, malgré la hausse des prix. Mohamed, commerçant, estime que d’ici quelques jours, la chaleur va influer directement sur la mercuriale. Les prix vont connaître une baisse importante, selon lui.

M. A. Z.