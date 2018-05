Crédit populaire algérien : Lancement prochain de la carte Corporate et Mastercard

Le Crédit populaire algérien (CPA) compte proposer des nouveautés, qui viendront s’ajouter à la liste des produits existants, comme le crédit auto et le crédit immobilier sous toutes ses formes. Sollicité par nos soins, M. Bougherira, Directeur général à l’exportation, annonce le lancement tout prochainement d’une nouvelle carte, baptisée Corporate, qui sera destinée aux entreprises et permettra à leurs propriétaire et personnel de l’utiliser, notamment lors des voyages.

Le CPA, ajoute notre interlocuteur, compte également lancer la Mastercard avant la fin du 2e semestre de l’année en cours. D’autre part, cette banque publique, explique M. Bougherira, sollicitera, avant la fin de l’année, une expertise externe au sujet de son intégration dans la finance islamique. À ce sujet, le PDG de la banque CPA, Omar Boudieb, a récemment annoncé qu’un travail est en cours pour développer «une fenêtre islamique» proposant des services banquiers conformes à la charia qui doit voir le jour «dans les prochains mois», précisant que «ce produit islamique» compte parmi les projets retenus au plan stratégique de la banque «engagée à lancer dans le proche avenir les services» de la finance islamique.

Étant sur plusieurs fronts, le CPA est en cours de développement et de modernisation de son système de données, ses ressources humaines, ses services de crédits et de commerce extérieur, ainsi que l’élargissement de son réseau, avec l’inauguration récente d’une nouvelle agence à Sétif, précédée récemment par l’inauguration de l’agence d’Ouled Fayet à Alger, et devant être suivie, courant 2018, par l’inauguration de 20 agences nouvelles. Cette démarche, qui s’étale de 2018 à 2022, prévoit de doubler le nombre actuel de 145 agences de cette banque, de sorte à satisfaire aux critères de haute qualité et répondre aux exigences des clients. Très actives, ladite banque vient de signer une convention avec l’Organisation nationale des promoteurs immobiliers (ONPI), portant sur l’octroi des crédits et la bonification des taux d’intérêts. Aux termes de cette convention, le CPA s’engage à mettre en place au profit des entreprises adhérentes à l’ONPI, une organisation spécifique pour la prise en charge de leurs demandes en leur accordant des crédits bancaires nécessaires à la couverture de leurs besoins dans la réalisation des opérations de promotion immobilière, ainsi que des avantages en matière de garanties et de bonification d’intérêts.

Dans cette optique, il a été précisé que les membres de l’ONPI, porteurs de projets bancables, bénéficieront d’«une écoute et d’un appui technique et financier dans la réalisation de leurs projets immobiliers». Pour le CPA, cette convention consolide les relations traditionnelles et privilégiées entretenues avec l’ONPI dans le secteur du bâtiment.

On rappelle également qu’en 2017, le CPA a signé, avec le ministère de l'Habitat, l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) et la Caisse nationale du logement (CNL), une convention financière de 330 milliards de dinars, pour le financement d'un programme de 120.000 logements de type location-vente.

Fouad Irnatene