Constantine après le F’tour : Le transport se fait rare

Fidèles à leur habitude, les familles constantinoises ont renoué avec les sorties après le ftour, et ce après une première semaine plutôt calme. En effet, si l’ambiance au niveau des artères marchandes du centre-ville, de même que les grands centres commerciaux situés en périphérie, étaient plutôt désertes durant les premiers jours du ramadan, il n’en a pas été de même à la fin de la première semaine de jeun, où il a été enregistré une nette hausse de la fréquentation de ces lieux, pris d’assaut juste après la prière rituelle des «tarawih». Il faut également dire que ladite hausse a accompagné celle du mercure, qui est passé de 20 à 35 °C en à peine 48 heures, ce qui n’a pas été sans influence sur le comportement des familles. Cependant, si pour certains, se rendre à sa destination ne pose pas de problème, car disposant de véhicules personnels, une grande partie des citoyens se trouve confrontée au déficit criant en matière de transport public, lequel a pris des proportions inquiétantes en ce début du mois sacré. Ainsi, il n’était pas rare, surtout vendredi, de voir des familles entières agglutinées devant les arrêts de bus, voire carrément au bord des trottoirs, comme à l’encoignure de la rue Abane- Ramdane et de l’avenue Aouati-Mustapha, point de départ du centre-ville vers Ali Mendjeli et ses « malls ». L’occasion faisant le larron, et face à la rareté de transporteurs réguliers, les taxis clandestins se bousculent pour proposer des services bien souvent hors de la portée des bourses moyennes. Certains, prenant leur mal en patience, préfèrent attendre un hypothétique bus, alors que les plus pressés n’ont d’autre choix que de céder. Cela dit, il faut rappeler que la direction du Transport de la wilaya avait anticipé cette situation en procédant à la modification du programme de transport en commun urbain et suburbain. Dans ce contexte, 28 bus privés, à raison de deux par commune, ont été mobilisés pour assurer le service nocturne, en plus des 25 bus qui font la navette entre le centre-ville et les principaux quartiers de Constantine, à l’image de la cité Boussouf, Djebel El Ouahche et El Guemmas. De leur côté, les 14 bus de l’entreprise publique de transport urbain de Constantine (ETUC) assurent le service jusqu’à 1 h du matin. Quant aux les taxis, la direction a réquisitionné plus de 610 véhicules sur l’ensemble du territoire de la wilaya. Enfin, le dernier départ du tramway, depuis le début du ramadan, est à 1 h du matin, dans les deux terminus (Benabdelmalek et Zouaghi Slimane) de même que pour le train de banlieue reliant la commune du chef-lieu à la ville de Zighoud Youcef, qui a vu son service être prolongé jusqu’à minuit.

Malgré ce réaménagement des horaires, accompagné du renforcement du parc, le problème semble persister, et se posera sans doute avec plus d’acuité dans les prochaines semaines, notamment lors des dernières soirées ramadanesques, synonymes pour beaucoup d’achats de vêtements neufs pour enfants à l’approche de l’Aïd Al-Fitr. Signalons aussi que la fermeture pour travaux de rénovation du téléphérique a aggravé le déficit en matière de transport, surtout pour les habitants des cités populeuses du nord de la ville.

Issam B.