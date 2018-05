Soirées ramadhanesques à Béjaïa : Une ville animée et illuminée

Le mois béni de Ramadhan est synonyme de tradition, de nouveau comportement de vie durant la journée et d’une ambiance particulière durant la nuit à travers toutes les villes d’Algérie.

Bejaia, capitale de l’art et de la culture. Toutes ses localités ne dérogent pas à leurs coutumes durant ce mois de jeun. Toutes les communes de la wilaya sont particulièrement animées durant les soirées de ramadhan. Cette année, la tradition est de coutume. Chaque soir après la rupture du jeun «Iftar», la ville de Bejaia, chef-lieu de la wilaya, est animée et illuminée aux milles feux. Les citoyens de tous âges sortent de chez eux à la recherche d’un peu d’air frais et pour des visites familiales après la fatigue accumulée après de longues heures du jeun. L’animation redonne un nouveau souffle à la cité. Les places publiques, les ruelles et boulevards sont pris d’assaut par les citoyens. La ville s’illumine de nouveau avec l’ouverture des magasins et des terrasses de café.

De la cité Ihaddadene à la place du 1er-Novembre, en passant par le boulevard de l’ALN, la rue de la Liberté, le Bd Amirouche jusqu’à la grande poste, une effervescence humaine y règne. Sur les trottoirs des commerçants exposent toutes sortes de marchandises. Les cafés sont pleins à craquer. Une ambiance qui s’étale jusqu'au long de brise de mer, où des familles viennent prendre place sur les terrasses des cafés pour contempler la mer, les vagues viennent briser le silence sur les rochers du port de pêche. Des bateaux en rade illuminent la grande bleue. Un décor époustouflant que reflète Bejaia en ce mois sacré de ramadhan. Sur la place du 1er-Novembre avec une vue panoramique qui domine tout le port de Bejaia, les Bejaouis s’attablent sur la grande terrasse du café sirotant, qui, une tasse de café, un verre de thé à la menthe accompagné d’un morceau de «qualb el louz». L’air frais de la mer réveille ces dizaines de personnes qui sortent massivement à la recherche d’une animation. D’autres personnes préfèrent observer le grand port avec ces bateaux en rade. Les quartiers de la haute ville ne sont pas restés en marge de cette animation. Ainsi la place Sidi Soufi et Bordj Moussa acceuillent aussi chaque soir des groupes artistiques, avec dominance du chaâbi et l’andalous et où les citoyens s’invitent d’eux-mêmes. Les quaâdates et les longues veillées donnent une note particulière à ces soirées ramadhanesques.



Une animation artistique non-stop



Bejaia connait chaque soir une animation nocturne particulière en ce mois de ramadhan avec les différentes troupes théâtrales et artistiques qui se succèdent dans les lieux publics, retenus par la direction de la Culture de Bejaia, qui a déployé des efforts considérables en élaborant un programme riche et varié d’animation non-stop pour les soirées du mois de ramadhan. C’est dire que la capitale des Hammadites renait de nouveau de ses cendres sur le plan culturel et artistique. Ainsi le théâtre régional «Malek Bouguermouh» accueille chaque soir des centaines personnes, familles et visiteurs des quatre coins de la wilaya, qui viennent se bercer dans une mélodie artistique qui touche les gammes du chaabi, andalous, haouzi et kabyle. Le théâtre régional de Bejaia offre également un programme riche et varié de pièces théâtrales qui enchantent le grand public. Comme chaque année, la maison de la culture est en pleine effervescence avec au programme de jeunes artistes. Des soirées non-stop animent cet endroit stratégique ou toutes les familles trouvent un peu de tranquillité et quiétude. . Chaque citoyen a sa propre destination. Certains préfèrent une balade au Cap carbon ou à la forêt des oliviers où dame nature leur offre un environnement pur et sain avec l’odeur des pins et une fraicheur nocturne.



Béjaïa « by night »



La ville grouille de monde, la balade se poursuit dans les ruelles de la capitale des Hammadites. Des hauts parleurs et des minarets des différentes mosquées jaillissent des versets de coran pour les prières de «Tarawih». Bejaia, la nuit, est une ville merveilleuse. Une ville de rêves qui a fait chanter bien des poètes et même de simples vacanciers. Sinon comment décrire toute cette beauté nocturne où, de loin, la ville accroché au flanc de Gouraya ressemble à une étoffe étincelante qui fait rêver plus d’un et où le mausolée illuminé avec l’inscription «BEJAIA» semble s’accrocher au ciel comme un objet volant immobilisé. C’est le même décor incommensurable et inestimable de cette belle et agréable ville durant tout ce mois de ramadhan. Chaque soir, Bejaia retrouve la même ambiance qui continue jusqu’à une heure tardive de la nuit.

Les familles rejoignent alors leur foyer. Certes, Bejaia est très fréquentée en cette période estivale, des familles des wilayas limitrophes viennent chaque soir, traversant plusieurs kilomètres pour profiter de cette ambiance nocturne. Les populations des communes limitrophes ne ratent aucun moment pour découvrir l’art et la culture d’une ville ancestrale où le mois de ramadhan est marqué d’une note très particulière avec ses traditions et coutumes. Toutes les conditions d’accueil sont réunies agrémentées par la baraka de Yemma Gouraya qui, du haut de son sommet, de 600 mètres d’altitude, veille sur la ville et incite les visiteurs à revenir. Toute cette ambiance sécurisée par des éléments de la police et de la gendarmerie qui veillent sans faille à la tranquillité des familles.



Rush sur les magasins de vêtements



Profitant des soirées, les familles s’empressent à acheter des vêtements pour la fête de l’aïd. Les magasins de vêtements et de chaussures de la ville de Bejaia et de toutes les communes de la wilaya enregistrent une grande affluence d’acheteurs. Un véritable rush est enregistré et particulièrement le soir après l’Iftar. Tous les magasins sont bien achalandés et illuminés pour accueillir les pères de familles accompagnés de leurs enfants, pour choisir leurs tenues pour l’Aïd El Fitr. Un grand choix tant sur la qualité que la quantité dans tous les magasins est proposé mais les prix de vente sont légèrement excessifs.

M. Laouer