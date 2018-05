Festival de la Musique et chanson citadines de Annaba : Un plateau de qualité

Trois artistes ont été honorés en guise de leurs contributions à la promotion de la culture et de l’art qu’ils mènent en particulier. Il s’agit des chanteurs Marzoug Abdelaziz dit Si Haroun, Salah Farou et Hassan Abdeli. Le premier a été récompensé à titre posthume tandis que les deux autres ont reçu des trophées des mains des autorités locales et du consul général de la Tunisie à Annaba. En levée de rideau, les élèves de l’école communale de la musique, sous la conduite de Rym Hamida, ont mis l’assistance en appétit dès le coup de starter de cette treizième édition du festival national de la musique et de la chanson citadines en exécutant deux chorégraphies consacrées aux styles Algérois et annabi. Très appréciées par l’affluence nombreuse au théâtre régional Azzedine-Medjoubi, les jeunes filles de la prestigieuse école de musique ont été longuement saluées par des chaleureux applaudissements. Ainsi, un concert animé par les artistes M’barek Dakhla et le tunisien Zied Gharsa a ouvert, vendredi soir au théâtre régional Azzedine Medjoubi de Annaba, la 13e édition du festival national de la musique et de la chanson citadines en présence des autorités locales, le représentant du ministre de la culture et le consul général de la Tunisie.

La qualité du plateau proposé pour cette première soirée a drainé un public nombreux en dépit de la cherté des billets d’accès au théâtre, composé essentiellement des familles bônoises en quête de repos et de détente après la rupture du jeûne. Ces dernières se sont régalées de plusieurs chansons tirées du patrimoine national et celui de la Tunisie. C’est ainsi que le célèbre chanteur M’barek Dakhla a su comment gratifier l’assistance nombreuse par plusieurs morceaux puisés du patrimoine hawzi et mouachahate, tels «Lamite», «Ya Kalbi Nadaaïk» et «Ya Achak Ezzine». L’interprétation de M’Barek Dakhla a été longuement ovationnée par l’assistance. Lui succédant, le talentueux tunisien, Zied Gharsa a interprété plusieurs chansonnettes tirées du terroir tunisien et maghrébin. On cite «Rahal», «Al Megyas», etc, suscitant l’admiration des férus du Malouf qui n’ont pas manqué d’applaudir l’artiste en lançant des youyous qui fusaient de partout. Zied Gharsa s’est félicité d’être invité par le ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, pour animer des soirées artistiques en Algérie. Cette tournée le conduira après Annaba, Constantine, Biskra, Tlemcen et Alger, a-t-il fait savoir. Cette manifestation culturelle, qui est devenue une tradition dans la ville du Jujube durant le mois sacré du Ramadhan, donnera leu à sept soirées mélodieuses, animées par une vingtaine d’artistes et quatre formations musicales issues des quatre coins du pays ainsi que de la Tunisie pour faire vibrer le public annabi par une péliade de concerts de musique du genre andalous, hawzi et chaâbi. Les organisateurs prévoient aussi des soirées artistiques à travers les douze communes que compte la wilaya d’Annaba au grand bonheur des passionnés des veillées ramadhanèsques. En marge de rendez-vous culturels, trois expositions se tiendront dans le hall du théâtre régional Azzedine-Medjoubi, l’une consacrée à l’habit traditionnel confectionné par la talentueuse Meriem Saidani, et les autres aux photographies des figures emblématiques de la chanson citadine ainsi que les instruments de musique, a-t-on constaté. Organisé par le commissariat du festival national de la musique et de la chanson citadines sous l’égide du ministère de tutelle et le wali de Annaba, cette manifestation se poursuivra jusqu’au mercredi prochain.

B. Guetmi