Concert de Nouara à Tizi Ouzou : mémorable soirée !

La diva de la chanson kabyle, la sublime et envoûtante Nouara, a animé, jeudi dernier, une soirée mémorable à la salle de spectacles de la maison de la Culture Mouloud-Mammeri de la ville de Tizi Ouzou, dans le cadre des soirées ramadhanesques organisées par la direction locale de la culture.

Comme lors de ses rares précédentes apparitions, l’exceptionnelle Diva et Doyenne des chanteuses kabyles a été accueillie avec un tonnerre d’applaudissements et de stridents youyous à son apparition sur scène. Avec sa voix douce et pure, la chanteuse septuagénaire (elle est née en 1945) a subjugué le public ravi et enchanté de revoir son idole qu’il chérissait depuis plus d’un quart de siècle. Dans une salle archicomble, la Diva a fait voyager les centaines de personnes venues la voir et écouter à travers ses chansons pleines d’émotion et de nostalgie remontant aux débuts de sa carrière artistique en 1963 après sa participation à des émissions de musique à la radio nationale. Nouara, qui a chanté durant toutes ces années la femme, l’amour, les droits de la personne, Tamurt, avec ses tripes et sans concession, a commencé toute petite à la radio algérienne d’expression kabyle dans les années soixante.

Sa superbe voix, qui la distingue des autres, n’a pas tardé à susciter l’intérêt chez les connaisseurs. Et c’est comme ça que Chérif Kheddam l’a remarquée.

Il sollicita alors ses talents sans hésiter. Sans calculs et sans stratégie, Nouara se retrouve enfin dans les bras de l’univers artistique, le meilleur. Sa voix, les musiques et les textes de Chérif Kheddam ont fait d’elle l’ambassadrice de la chanson kabyle. Sa voix mélodieuse a su accrocher l’auditoire kabyle, et par la même occasion séduire le monde artistique. En effet, vers la fin des années soixante, Nouara a été convoitée par des artistes de renom, en l’occurrence Medjahed Hamid, Ben Mohammed, Hassene Abassi, Lhacène Ziani, idir, Matoub Lounes.

Parallèlement à ses talents de chanteuse, Nouara a le don de comédienne. Recrutée en 1969 à la radio algérienne d’expression amazighe, elle a interprété plusieurs rôles dans les pièces de théâtre radiophonique de la chaîne II. Et c’est dans cette même radio qu’elle animait durant les années soixante-dix l’émission féminine : Urar Lxalat (Place aux femmes).

Nouara aime chanter. Elle fredonne tout le temps les mélodies qui l’habitent comme les chants de Madjid Bali. Notre Diva est aussi exigeante envers elle-même d’abord. Pour elle, un vrai chanteur doit maîtriser Acewwiq. Puisque, selon elle toujours, ce Acewwiq nous distingue des autres. Visiblement émue par tant d’affection exprimée de forte belle manière par la forte assistance, Nouara a entamé son exceptionnel récital dans une parfaite communion avec ses fans qui ont grandi avec les mélodies de cette dame lancée dans la chanson par le virtuose défunt Chérif Kheddam. «Ayemma Azizene» (ma chère maman), «Uladnek Yiwaar Adetugh» (difficile d’oublier), «Nemfaraq Bla Ankhamem» (On s’est quittés sans réflichir), «Akwassigh ammi iazizene» (je te conseille mon fils chéri) et autres chansons de son répertoire, tel était le bouquet présenté par la chanteuse la plus aimée et respectée dans toute la Kabylie, voire même à travers le territoire national, à son cher public de Tizi-Ouzou en cette occasion. La chanteuse a aussi repris sur scène un «Achwiq» dédié à la mémoire de feu Lounes Matoub en présence de la sœur de ce dernier et présidente de la fondation éponyme, Malika Matoub. Le public avide de ses récitals n’a pas voulu que leur idole, du haut de ses 73 ans, quitte la scène. Il n’a pas cessé de la supplier d’en ajouter encore et encore.

Lors de cette soirée exceptionnelle, la Diva a encore une fois exprimé son attachement à la salle de spectacles de la maison de culture Mouloud Mammeri en disant qu’elle aime se produire dans cette salle et sur cette scène devant ce même public.

Elle a aussi lancé à l’adresse de ces centaines de fans présents pour elle dans cette salle : «Vous êtes mon remède et ma thérapie.» «Je ne vois pas avec mes yeux, certes, mais je vous vois avec mon cœur», a-t-elle encore dit avec émotion à ses fans.

