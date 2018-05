Palestine : 25 manifestants ont été blessés à l’est de Ghaza

Au moins vingt-cinq manifestants palestiniens ont été blessés vendredi lors d'affrontements avec des soldats de l'occupation israélienne le long de la frontière orientale de la bande de ghaza avec Israël, a déclaré le ministère de la Santé de Ghaza.

L'armée israélienne a tué 115 Palestiniens et en a blessé environ 13.000 autres depuis le 30 mars, premier jour de la «Grande marche du retour», a dit le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf al-Qedra, aux journalistes, alors que M. Sami Habib, 24 ans, de Ghaza-ville, est mort des suites de ses blessures tôt vendredi. La plus haute commission de la Grande marche du retour a placé la 9ème manifestation anti-israélienne de vendredi sous le thème «Continuons en dépit du blocus». Le chef du Hamas dans la bande de Ghaza, Yehya Sinwar, a appelé les Ghazaouïs à manifester en masse le 5 juin, date au terme de laquelle Israël a occupé la Cisjordanie et Ghaza.