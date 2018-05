En cas de violation du cessez-le-feu : Les Etats-Unis menacent la Syrie

Les Etats-Unis ont averti Damas d'une action «ferme» en cas de violation du cessez-le-feu, après un largage par des avions militaires syriens sur une province du sud de tracts mettant en garde les groupes rebelles contre une offensive imminente. Plusieurs habitants de Deraa ont affirmé vendredi que différents tracts avaient été lancés par voie aérienne sur la province de Deraa, dans le sud-ouest, non loin du plateau du Golan dont une large partie est occupée par Israël depuis 1967 et également frontalière de la Jordanie.

Contrôlée à 70% par des groupes armés, cette province pourrait devenir la cible d'une prochaine offensive de l'armée syrienne dans le cadre de sa reconquête du pays. Dans un communiqué publié vendredi soir, le département d'Etat américain s'est dit «préoccupé» par ces tracts ciblant cette province pourtant située dans une «zone de désescalade», selon un accord négocié l'année dernière entre Washington, la Jordanie et la Russie.

«Nous mettons également en garde le gouvernement syrien contre toute action qui pourrait rompre le cessez-le-feu», a précisé vendredi la porte-parole du Département d'Etat, Heather Nauert, soulignant que ce cessez-le-feu a été réaffirmé par le président américain, Donald Trump, et le chef d'Etat russe Vladimir Poutine lors d'une rencontre en novembre.

«En tant que garants de cette zone de désescalade avec la Russie et la Jordanie, les Etats-Unis prendront des mesures fermes et appropriées en réponse aux violations de Bachar al-Assad», a t-elle ajouté. Le gouvernement syrien et ses alliés ont repris lundi la zone de Yarmouk, au sud de Damas, redonnant aux forces armées syriennes le contrôle de la capitale et de ses environs pour la première fois depuis 2012.