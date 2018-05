Attentat terroriste à Benghazi : La Ligue arabe condamne

La Ligue arabe a condamné vendredi l'attentat terroriste survenu jeudi soir dans la ville libyenne de Benghazi (est) faisant six morts et une vingtaine de blessés, et réitéré sa solidarité totale avec la Libye.

Dans un communiqué, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a exprimé «la solidarité totale de l'organisation avec la Libye, qui se bat contre le terrorisme et oeuvre pour consolider la sécurité et la stabilité dans tout le pays». Il a également réaffirmé l'engagement de l'organisation à poursuivre les efforts en vue de parachever le processus politique et d'atteindre une réconciliation nationale globale entre le peuple libyen. Benghazi, deuxième plus grande ville de Libye, est fréquemment la cible d'attaques à la voiture piégée ou d'attentats suicides.