Corée du Nord – Etats-Unis : Coup de poker

Après le coup de sang du locataire de la Maison-Blanche, le calme semble revenir dans la péninsule coréenne. Moins de 24 heures après avoir annulé sa rencontre très attendue avec Kim Jong-un, Donald Trump a réaffiché son optimisme sur les discussions avec Pyongyang, allant même jusqu'à évoquer le possible maintien du sommet du 12 juin à Singapour.

Pour Donald Trump, l’art de brouiller les cartes n’est pas un fait nouveau. Cependant, cette manière de faire reflète l’obsession d’un président qui tient à tout prix à faire de ce face-à- face un marqueur de sa présidence. Revenir de Singapour les mains vides aurait été inacceptable, à la veille des élections de mi-mandat.

Pourtant les nord-coréens donnent cette impression de pratiquer un franc-jeu en procédant devant les caméras du monde entier au démantèlement de leur seul site connu.

Un sentiment d’ailleurs ressenti et partagé par Seoul qui se retrouve otage des humeurs de Washington. Réagissant au twitt du 45e président des Etats-Unis, le président sud-coréen Moon Jae-in a évoqué une tournure des événements «choquante et profondément regrettable». Cependant pour Washington, il est hors de question de délivrer un blanc-seing au leader nord-coréen.

La prudence donc reste de mise. D’autant qu’un haut responsable américain a déploré que les Nord-Coréens ne se soient pas présentés lors d'une réunion préparatoire la semaine dernière à Singapour avec des responsables de la Maison- Blanche. «Ils ont attendu et encore attendu.

Les Nord-Coréens ne sont jamais venus. Ils ne nous ont rien dit, ils nous ont simplement posé un lapin». Washington a également vu d'un mauvais œil le fait que Pyongyang se soit abstenu d'inviter des experts internationaux à vérifier le démantèlement de son site d'essais de Punggye-ri, caché sous une montagne près de la Chine et théâtre de ses six essais nucléaires. Reculer plutôt que perdre la face, Donald Trump a préféré jouer sur les nerfs de son vis-à-vis et sur le facteur temps. Dans cette partie de Poker, les analystes estiment tout de même que le processus diplomatique de Singapour n'est pas mort et enterré. L'escalade des tensions, depuis une dizaine de jours, indiquait que les négociations étaient entrées «dans le vif du sujet».

En dépit des apparences, l'annonce de l’annulation tient beaucoup plus d'une démarche calculée pour prévenir l'irréparable.

Les deux joueurs n'abattront pas toutes leurs cartes d'un coup. Ils se retireront parfois du tripot ça restera toujours du bluff, car l’enjeu est beaucoup plus sérieux qu’un simple jeu de cartes.

Surtout pour Donald Trump qui tient à cette poignée de main, immortalisée par les flash et caméras du monde entier, et qui renforcera sa crédibilité aussi bien à l’intérieur qu’à l’international…

M. T.