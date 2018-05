Football : en Dames fin du premier stage

La sélection algérienne Dames de football a bouclé son premier stage de préparation pour la double confrontation face à l’Ethiopie, qualificative à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Ghana-2018. Ce stage précompétitif qui s’est déroulé du 19 au 26 mai au Centre technique national de Sidi Moussa a vu la participation de 18 joueuses. Plus de sept séances d’entrainement ont été effectuées en nocturne sur le grand terrain gazonné du CTN, selon la Fédération algérienne de football (FAF). Les joueuses de l’équipe nationale dames reprendront du service le 29 mai avec pour objectif être prêtes pour le mercredi 6 juin 2018, jour du déroulement du match aller face à l’Ethiopie. Les joueuses dirigées par le sélectionneur national Azzedine Chih seront en regroupement à Blida et s’entraineront sur la pelouse du stade Mustapha-Tchaker. La sélection algérienne accueillera son homologue éthiopien le 6 juin à 22h00 au stade 5-Juillet en match aller du second et dernier tour qualificatif de la CAN-2018. La manche retour aura lieu le 10 juin à 16h00 locales (14h00 algériennes) à Addis Ababa Stadium, en Ethiopie. La rencontre aller sera dirigée par un trio arbitral gambien sous la conduite d'Issa Touray, assistée de ses deux compatriotes Abbie Lesay et Jainaba Manneh. La manche retour sera dirigée par la Tunisienne Dorsaf Ganouati, assistée de l'Egyptienne Mona Mahamoud Atallah et de la Tunisienne Afina Houda. Au tour précédent, la sélection algérienne dames avait éliminé son homologue sénégalais (défaite 2-1 à l'aller, victoire 2-0 au retour). De son côté, l'Ethiopie a atomisé la Libye en aller et retour (8-0, 7-0). La phase finale de la CAN-2018 aura lieu au Ghana.