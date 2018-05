Sabre féminin : L’Algérie engagée au rendez-vous de Tunis

Cent-cinquante-deux athlètes représentant 29 pays dont l'Algérie prendront part à l'étape de la Coupe du monde d'escrime de sabre féminin individuel et par équipes, organisé du 1 au 3 juin prochain au palais des sports d'El Menzah à Tunis avec la participation des meilleures joueuses du monde. Cette Coupe du monde qui réunira les joueuses du top 20 mondial dont la championne du monde ukrainienne Olga Kharlan, l'Italienne Rossella Gregorio, numéro 2 mondiale, la Française Cecilia Berder (4e) et la Roumaine Bianca Basco (5e). L'Italie, la France et les Etats Unis seront les pays les plus représentés dans cette étape de la Coupe du monde, en alignant chacun 12 sabreuses. La Russie, le Japon et l'Allemagne compteront également de fortes délégations composées respectivement de 11, 10 et 9 escrimeuses. Les autres pays engagés sont la Corée du Sud (8), la Chine (7), la Tunisie (6), la Pologne (6), l'Ukraine (6), le Canada (5), l'Espagne (5), la Chine Taipei (5), la Turquie (5), la Hongrie (4), la Belgique (4), Singapour (4), Kazakhstan (3), Le Mexique (3), la Grèce (3), l'Egypte (3), la Grande Bretagne (2), l'Algérie (2), la Roumanie (1), le Maroc (1), la République Tchèque (1), le Brésil (1) et l'Inde (1). Les éliminatoires des épreuves individuelles se dérouleront les 1er et 2e juin au palais des sports d'El Menzah, tandis que les finales se joueront le soir à l'amphithéâtre de Carthage. Quant aux épreuves par équipes, elles auront lieu le dimanche 3 juin au palais des sports d'El Menzah. La Tunisie accueillera ensuite du 5 au 9 juin, la 18e édition du championnat d'Afrique des trois armes (filles et garçons).