A l'occasion de la fête nationale de leurs pays

Le Président Bouteflika félicite le Roi de Jordanie …



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Souverain jordanien, le Roi Abdallah II Ibn Hussein, à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays, dans lequel il a réitéré sa pleine disposition à œuvrer ensemble à la promotion des relations bilatérales et à leur renforcement. «Il m'est agréable, à l'occasion de la célébration de l'indépendance du Royaume Hachémite de Jordanie, de vous transmettre, au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement et en mon nom personnel, nos sincères félicitations et mes meilleurs vœux, priant le Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être, ainsi que davantage de progrès et de prospérité à votre peuple frère dans la poursuite du développement et des réalisations en vue d'un avenir prospère, grâce à votre clairvoyance et votre direction éclairée», a affirmé le Président Bouteflika, dans son message. «En cette heureuse occasion, je tiens à saluer le niveau exceptionnel de nos relations bilatérales de fraternité et de coopération, en vous réitérant notre pleine disposition à continuer à œuvrer, de concert avec vous, à la promotion de ces relations et à leur renforcement dans tous les domaines, au mieux des intérêts des deux peuples frères et leurs aspirations à davantage de développement et de prospérité», a indiqué le Chef de l'État, dans son message.



…et ses homologues erytHreen…



Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue érythréen, Asaias Afwerki, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a fait part de son attachement permanent à oeuvrer de concert avec lui au renforcement des liens de fraternité et des relations de coopération entre les deux pays". "Il m'est particulièrement agréable au moment où le peuple d'Erythrée célèbre la fête de sa glorieuse indépendance de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes meilleurs voeux de santé et de bien-être et davantage de progrès et de prospérité pour votre cher pays", a écrit le Chef de l'Etat dans son message. "Je saisis cette heureuse occasion pour vous faire part de notre attachement permanent à oeuvrer de concert avec vous au renforcement des liens de fraternité et des relations de coopération entre nos deux pays frères dans divers domaines en vue de réaliser leurs aspirations au progrès et à la prospérité", a ajouté le président Bouteflika. "Je vous réitère ma détermination à poursuivre l'action avec vous pour unifier nos efforts communs en vue de concrétiser les objectifs de l'Union africaine (UA) dans les domaines de la paix, de la stabilité et du développement", a conclu le président de la République.



…et argentin



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a exprimé son «entière disponibilité» à œuvrer au développement des relations d'amitié et de coopération qui unissent l'Algérie et l'Argentine, dans un message de félicitations à son homologue argentin, Mauricio Macri, à l'occasion du 208e anniversaire de la Révolution de son pays. «Au moment où votre pays célèbre le 208e anniversaire de sa glorieuse Révolution, il me plaît de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes voeux de bonheur et de santé pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple argentin ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je voudrais, en cette heureuse opportunité, vous réitérer mon entière disponibilité à œuvrer avec Votre Excellence, au développement des relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays», a affirmé le Chef de l'État.