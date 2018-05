Procés du blogueur Touati Merzoug à Béjaïa : 10 ans de prison ferme

Le tribunal pénal de Béjaïa a prononcé jeudi une peine de 10 années de prison ferme assortie d’une amende de 50.000 DA à l’encontre du blogueur Touati Merzoug, condamné pour «incitation à un attroupement non armé», «intelligence avec une puissance étrangère dans le but de nuire aux relations diplomatiques de l’Algérie et à ses intérêts économiques » et «incitation à des rassemblements et des sit-in dans des lieux publics». Le blogueur a été arrêté en janvier 2017 après avoir posté en ligne sur son blog Elhogra, la vidéo d’un entretien qu’il avait eu avec un espion israélien. Durant son procès, le président du tribunal a appelé l’accusé Touati Merzoug à la barre pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Interrogé sur sa profession, l’accuse répond qu’il est journaliste-correspondant à travers ses deux pages électroniques Facebook intitulées, l’une à son nom «Merzoug Touati» et la seconde «El Hogra.com», en organisant des interviews avec des personnalités dites de l’opposition sur leurs activités politiques, socio-économiques et culturelles. Le président l’interrompt : «Avez-vous exercé en tant que journaliste ou correspondant de presse ? Êtes-vous agréé pour cette activité ?» «Non, répond l’accusé, je le fais uniquement dans ma page, comme le font les autres de la presse électronique.» Le président l’interpelle de nouveau : «Les autres donnent des informations pour leurs citoyens sur des activités nationales diverses, mais vous, vous commercialisez des informations sur les évènements et activités nationaux au profit d’un espion étranger israélien, c’est ce qui a été trouvé dans votre ordinateur avec les conversations établies entre vous et les individus impliqués. Vous avez appelé aux troubles et aux rassemblements sur les voies publiques. C’est une atteinte à la stabilité du pays.». L’accusé ne trouve plus les mots pour justifier ses actes et souligne : «J’ai appelé les populations à manifester contre la loi de finances de 2017, car elle ne répond pas aux attentes des citoyens, selon ma conviction personnelle. J’ai appelé à des manifestations dans le calme.» Tout au long du procès, l’accusé esquisse les questions du président du tribunal pour minimiser ses actes. Mais les preuves irréfutables de conversations et d’échanges d’informations trouvées dans l’ordinateur et le système informatique utilisé par l’accusé, qui ont été imprimés et présentés à l’audience, réconfortent les charges retenues à l’encontre de Touati Merzoug. Dans son intervention, le ministère public a souligné la gravité des charges retenues contre l’accusé jugé à travers les appels aux manifestations et rassemblements des populations et ses entretiens avec les agents d’un pays étranger, des intelligences de nature à nuire à la stabilité du pays et à ses activités économiques. Le ministère public a requis la peine de perpétuité contre l’accusé. Les plaidoiries des deux avocats de l’accusé ont essayé de minimiser les actes de leur client en demandant la relaxe. Après la délibération des juges, le verdict du tribunal est tombé. Le blogueur Marzouk Touati est condamné à 10 ans de prison ferme et à une amende de 50.000 DA. Il peut faire appel dans un délai de 10 jours.

M. Laouer