Communication : M. Kaouane installe le nouveau P-DG de l’ANEP

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a présidé jeudi la cérémonie d'installation de M. Amine Echikr dans les fonctions de Président Directeur général (PDG) de l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) en remplacement de M. Larbi Bouinoune. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie d'installation, M. Kaouane a indiqué que le choix de M. Echikr pour ce poste est fait en raison de sa compétence et ses capacités à gérer cette grande entreprise, affirmant que "tout le soutien nécessaire lui sera apporté pour la bonne gestion de l'ANEP". Saluant le travail accompli par M. Bouinoune à la tête de cette entreprise dans une conjoncture "sensible", le ministre a mis l'accent sur l'impératif de multiplier les efforts pour garantir à l'ANEP davantage de progrès. M. Kaouane a appelé les cadres de l'entreprise à apporter l'aide qu'il faut au nouveau PDG pour mener à bien sa mission. De son côté, M. Echikr a fait savoir, dans une brève déclaration, que son travail sera orienté vers la réalisation de "la stabilité et le développement" de cette entreprise "dans un contexte de forte concurrence". M. Echikr a travaillé dans plusieurs organes de la presse francophone et occupé de nombreux postes dans le domaine de l'information, dont le dernier a été directeur de la communication au Premier ministère. (APS)