M. Ouyahia reçoit le ministre cubain de la Santé publique

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu jeudi, le Vice-président du Conseil d'Etat et ministre de la Santé publique de la République de Cuba, Roberto Morales Ojeda, qui effectue une visite de travail à Alger, indique un communiqué des services du Premier ministre. La visite s'inscrit dans le cadre de la célébration du 55ème anniversaire de la première mission médicale cubaine en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbalaoui, ajoute la même source. M. Morales Ojeda a déclaré à l'issue d'un entretien avec M. Hasbalaoui que 900 médecins cubains sont présents en Algérie dans le cadre de la coopération algéro-cubaine et ce, avant d'exprimer sa "satisfaction" des conditions dans lesquelles ils accomplissent leur mission. (APS)