Le député Djamel Bouras élu vice-président du parlement panafricain : Une victoire pour la diplomatie parlementaire

Le groupe parlementaire du Front de libération nationale (FLN) a organisé, mercredi dernier, au siège de l’Assemblé nationale populaire, une cérémonie de remise de distinction a l’honneur du député M. Djamel Bouras qui a été élu au poste de vice-président du parlement panafricain (PAP) du groupe des pays d'Afrique du Nord.

«C’est une grande fierté pour nous qu’un parlementaire algérien soit ainsi distingué pour occuper un poste aussi important dans une institution régionale de prestige tel le parlement panafricain» a souligné M. Saïd Lakhdari, chef du groupe parlementaire du FLN dans son allocution prononcée à l’occasion. Il mettra en relief que l’élection de M. Bouras ayant donc permis à l’Algérie de décrocher ce poste influent n’a pas été «chose facile», rappelant à ce propos que la concurrence a été rude entres les différents postulants. «C’est une grande victoire pour notre pays, pour l’Assemblée populaire nationale, et surtout pour le FLN» a-t-il dit.

Il fera savoir, d’ailleurs, que cette élection lors de la 6e session de la quatrième législature du parlement panafricain qui s’est tenue à Midrand (Afrique du Sud) a connu la participation de 55 pays africains «notre Djamel Bouras qui a été désigné député du groupe des pays d'Afrique du Nord à l'instance exécutive du parlement panafricain a obtenu lors de cette élection 97 voix» a-t-il rappelé.

Il fera remarquer que cette élection ne pourra que conforter davantage la position de l’Algérien vis-à-vis des questions internationales, notamment la question palestinienne et celle du Sahara occidental.

De son côté, le député Djamel Bouras a exprimé ses vifs remerciements quant à l’initiative entreprise par groupe FLN. «Mon élection n’est que le fruit d’un long combat, un combat auquel tous les députés de l’APN ont contribué» a-t-il dit. Le désormais vice-président du PAP a également affirmé que cette élection constitue une fois de plus une marque de confiance de la communauté africaine envers le politique algérienne en générale et, aux efforts diplomatiques déployés pour la stabilité du continent africain, en particulier.

«Le dynamisme de la diplomatie algérienne ne cesse de se distinguer, nous devrions tous profiter, par tous les moyens, de notre visibilité pour la transformer en un levier d’épanouissement économique, politique et stratégique», a-t-il déclaré.

M. Bouras a mis l’accent, à cette occasion, sur les importantes réformes politiques initiées par le Président de la République, sanctionnées en 2016 par une Constitution consensuelle, qui a donné une nouvelle dimension et une large place à la diplomatie parlementaire algérienne.

«Il faut souligner les efforts son excellence Monsieur le Président en matière de consolidation de l'action parlementaire et de consécration de la diplomatie parlementaire et de la pluralité politique» appuie t-il. Il a rappelé dans son sens rôle pionnier du Président de la République dans l’avènement de l’Union africaine, «l’engagement panafricain de l’Algérie est très salué par les pays africains».

Le député a fait savoir que les pays africain expriment, à ce jour, leur reconnaissance pour les efforts multiples consentis par l’Algérie pour l’opérationnalisation de l’Institut panafricain «cet élan de solidarité vis-à-vis de l’Algérie demeure une source d’inspiration et de confiance dans le cadre de la réalisation des objectifs de l’Union africaine «a affirmé M. Bouras. Il y a lieu de dire que le groupe d'Afrique du Nord du Parlement panafricain comprend l'Algérie, l'Egypte, la Tunisie, la Libye, le Sahara occidental, la Mauritanie et le Maroc.

Sarah A. Benali Cherif