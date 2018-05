Conseil de la nation : Séance plénière consacrée aux questions orales

Le conseil de la Nation a tenu jeudi, une séance plénière consacrée aux questions orales, adressées à plusieurs membres du gouvernement. Ces questions ont concerné les secteurs de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, des Travaux publics et des Transports, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale ainsi que de l'Environnement et des Energies Renouvelables.

Actualisation des listes des personnes démunies plus de 944.000 bénéficiaires

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a annoncé que plus de 944.000 bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS) ont été enregistrés sur les listes des personnes démunies au niveau du secteur, ouvrant droit aux différents mesures et dispositifs de soutien social. A une question d'un membre du Conseil de la Nation, Mahmoud Kissaoui, sur la prise en charge des personnes démunies, la ministre a précisé que le secteur a «enregistré 944.883 bénéficiaires de l'AFS, auxquels s'ajoutent 113.431 bénéficiaires, qui étaient inscrits sur la liste d'attente».

Ceci, en plus des 200.000 bénéficiaires qui ont eu droit à la pension pour personnes handicapées à 100% et 289.896 bénéficiaires du dispositif d'insertion sociale, a fait savoir la ministre qui a soutenu que toutes ces catégories «occupent une place importante dans la politique sociale de l'Etat et bénéficient d'un intérêt particulier dans le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». Le secteur de la Solidarité nationale poursuit l'opération d'assainissement des listes des bénéficiaires des programmes sociaux destinés aux catégories démunies dans la société, et ce, dans le cadre de la «rationalisation des dépenses et de la poursuite de la politique sociale de l'Etat, notamment en matière d'accompagnement des catégories démunies en vue de leur garantir l’accès aux aides qui leur sont destinées».

A cet effet, « le secteur procède à une révision et une actualisation périodiques des listes des bénéficiaires des différents dispositifs d'aide sociale qui comptent parmi les personnes démunies, opérées au niveau des directions de l'action sociale et de la solidarité (DASS), à travers les différentes wilayas, en sus du suivi et du contrôle annuel de ces listes aux niveaux central et local», a poursuivi la ministre.

Par ailleurs, Mme Eddalia a cité les opérations de modernisation menées par le secteur en matière de gestion des différents projets sociaux pour «une prise en charge efficace» des catégories démunies, et ce, dans le cadre d'une coordination permanente avec les départements ministériels concernés.



Une pension mensuelle de 4.000 DA et la couverture sociale pour près de 244.000 handicapés



En réponse au sénateur Mohammed Tayeb Laskri sur la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques que le secteur de la Solidarité a enregistrées, l'année dernière, 243.941 personnes handicapées bénéficiant d'une pension mensuelle de 4.000 DA et de la couverture sociale, précisant qu'il s'agit de citoyens âgés de 18 ans minimum, invalides à 100% et sans source de revenu. Elle a ajouté que 192.347 handicapés, dont le taux d'invalidité est inférieure à 100% et âgées de plus de 18 ans et sans source de revenu, bénéficient également de l'Allocation forfaitaire de solidarité (AFS) qui s'élève à 3.000 DA, rappelant les affectations financières destinées à leur couverture sociale.

« Les personnes aux besoins spécifiques bénéficient également de la gratuité du transport ou de réduction de tarifs en sus des différentes aides de solidarité destinées aux catégories vulnérables de la société», a-t-elle ajouté.

S'agissant de l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées aptes à exercer une activité professionnelle dans un milieu normal, la ministre a rappelé le décret exécutif qui oblige les employeurs à consacrer au moins 1% des postes à cette catégorie.

Evoquant la prise en charge des besoins matériels et sociaux des personnes aux besoins spécifiques et les efforts visant à alléger le fardeau sur leurs parents, la ministre a mis en avant les prestations garanties par son secteur, notamment la prise en charge des enfants handicapés depuis le jeune âge à travers un réseau de 232 établissements spécialisés offrant une prise en charge psychologique et éducative à cette catégorie d'enfants handicapés (auditifs, visuels et mentaux).

Mme Eddalia a rappelé que le nombre global des enfants handicapés pris en charge durant l'année scolaire 2017-2018 au niveau des établissements et classes spécialisés à travers le territoire national s'élève à plus de 26.000 enfants, ajoutant que le nombre d'espaces consacrés aux enfants autistes est de 134 espaces ouverts au niveau des centres psychopédagogique répartis à travers le territoire national.

primo demandeurs d’emplois depuis 2008

plus de 2 millions

insérés

Le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mourad Zemali, a affirmé que plus de 2,4 millions de primo demandeurs d'emploi au niveau national ont bénéficié du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) depuis 2008 et jusqu'à avril dernier. En réponse à la question d'un membre du Conseil de la Nation, le ministre a indiqué que , « sur un total de 2,1 millions d’ insérés dans le cadre des contrats d'insertion professionnelle, 1.466.000 demandeurs ont été recrutés dans le secteur économique publique, tandis que 634.000 ont été insérés dans le secteur administratif».

A ce propos, le ministre a révélé que «jusqu'à septembre 2017, la majorité des placements ont été faits dans l'Administration, engendrant une «saturation», ce qui a amené le Gouvernement à rechercher une approche économique à même de contribuer à l'absorbation du chômage».

Evoquant l'ouverture récente de postes d'emploi dans le secteur administratif au niveau des wilayas frontalières, M. Zemali a fait savoir qu'il s'agit de «mesures exceptionnelles» au regard des spécificités de ces régions qui ne disposent pas d'opportunités d'emploi et qui nécessitent un renforcement de la ressource humaine, notamment dans les secteurs de la santé, l'éducation et les collectivités locales.

A une autre question sur l'ouverture par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) d'un centre de radiologie et d'un laboratoire d'analyses médicales dans la wilaya de Bechar, le premier responsable du secteur a affirmé que «la situation financière actuelle de la Caisse ne lui permet pas d'engager un projet pareil». Dans ce sens, M. Zemali a mis en exergue le fait que les 4 centres sanitaires régionaux gérés par la CNAS dans les wilayas de Tlemcen, Alger, Laghouat et Jijel «ont montré leur limite en raison du manque en matière de ressources humaines et la situation financière de la Caisse».

préservation des ouvrages réalisés par l'Etat

L’importance de la maintenance

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a mis en avant l'importance de la maintenance dans le secteur au vu des coûts «exorbitants» des ouvrages réalisés par l'Etat.

Répondant à la question d'un membre du Conseil de la nation, le ministre a indiqué que les différents ouvrages réalisés constituent désormais «un patrimoine» à préserver, et partant, «nous devons focaliser notre attention et intérêt sur la maintenance au même titre que la réalisation afin de préserver ces ouvrages».

Il a fait état dans ce sens d'un travail avec le ministère des Finances centré sur l'augmentation de l'enveloppe budgétaire destinée à la maintenance pour s'assurer du respect des normes en la matière. «Nous avons demandé à ce que les enveloppes budgétaires destinées à la maintenance soient plus importantes que les années précédentes, suite à leur diminution en raison des contraintes financières que connaît le pays», a-t-il fait remarquer.

Le pays compte actuellement 3.000 km de routes nationales sur un réseau routier total de 126.900 km et le secteur est appelé à assurer chaque année la maintenance de 10% de ces routes nationales.

Revenant aux préoccupations locales des députés, le ministre a indiqué au sujet de la maintenance des routes au niveau de la wilaya de Boumerdès que la question comptait parmi les priorités du secteur, précisant que des instructions ont été données à cet effet à l'ensemble des Directions des travaux publics concernées. La wilaya compte 288 km de routes nationales, 384 km de routes wilayales, 1.340 km de routes communales et 60 km d'autoroutes.

Durant les cinq dernières années, 57 km de routes nationales et 39 km de routes wilayales ont été bitumées outre le traitement de 10 points concernés par le phénomène de l'érosion.

Concernant la problématique liée à l'inscription du projet de réalisation de la route nationale N° 24 reliant Oued Isser à la commune de Lakata dans la wilaya de Tizi Ouzou sur une distance de 40 km, « l'étude concernant ce projet a été réceptionnée en 2017 et il a été convenu avec le ministère des Finances, par le biais de la Direction générale du budget, d'inscrire le projet sur des étapes eu égard à l'importance de l'enveloppe financière de 4 milliards de dinars qui lui est nécessaire», a fait savoir le ministre. « Le secteur a saisi l'occasion de la tenue, la semaine dernière, des travaux d'arbitrage avec le ministère des Finances pour proposer l'inscription du premier tronçon de l'opération portant sur la réalisation de l'ouvrage d'art (pont) sur Oued Isser dans le cadre de la loi de finances 2019 avec une autorisation de programme (AP) d'un milliard de dinars», a précisé le premier responsable du secteur.

S'agissant de la route N° 68 reliant Bordj Menaiel à Cap Djinet, M. Zaâlane a rassuré que les travaux débuteront mardi prochain après la levée des objections soulevées dans le cadre de l'opération d'expropriation après l'indemnisation des propriétaires, outre la présence d'une entreprise d'Algérie Télécom pour l'obligation de dévier la ligne optique de son itinéraire. Le retard dans le lancement de cette route est dû à la réalisation d'un dédoublement de la voie pour désengorger cette wilaya qui accueille annuellement 12 millions de touristes.

Concernant la préoccupation liée au non-parachèvement de la rocade reliant la RN 18 à la RN 1 dans la wilaya de Médéa et les mesures prises pour son parachèvement, « il a été décidé de réaliser une voie à double sens, vu la densité du trafic routier dans la région, ce qui exige la révision de l'étude», a-t-il indiqué, rappelant que les travaux ont été lancés le mois dernier. En outre, des glissements de terrain sont survenus lors de l'opération de réalisation du projet, ce qui a nécessité un arrêt des travaux sur une distance de 2 km.

L'organisme de Contrôle technique de la construction (CTC) des travaux publics a été chargé d'effectuer une étude «géotechnique complémentaire» pour trouver les solutions idoines.



Le transport des hadjis en vols directs de leurs wilayas en cours d'étude



Sur un autre sujet, celui concernant la demande de liaisons directes au profit des hadjis, entre les aéroports du pays, notamment ceux du Sud, et les aéroports saoudiens, Abdelghani Zaâlane a affirmé que cette question était à l'étude et pourrait être réalisée dans les années à venir.

«En dépit des nombreuses demandes de wilayas pour l'affectation de vols directs au profit des hadjis, cette requête reste tributaire de plusieurs facteurs dépendant de l'Autorité de l'aviation civile du royaume saoudien, de la compagnie Air Algérie et la programmation des vols, a indiqué le ministre en réponse à la question d’un sénateur.

Soulignant que la préparation de la saison du hadj est une entreprise très importante pour l'action du gouvernement et complexe en même temps, le ministre a expliqué que la décision ne relève pas des seules autorités du pays mais aussi de l'aviation civile saoudienne qui impose des conditions aux compagnies aériennes pour avoir l'accès à l'espace aérien de l'Arabie Saoudite. L'aviation civile saoudienne fixe à tous les pays un nombre défini de vols, vu la forte affluence des hadjis du monde entier via deux aéroports seulement, à savoir ceux de Djeddah et Médine. « Le gouvernement algérien accorde un grand intérêt à ces préparations dans un souci de confort des hadjis lors de leurs séjours et déplacements aux Lieux Saints», a déclaré le ministre.

Le nombre des hadjis pour l'année en cours s'élève à 36.000 hadjis dont la moitié sera transportée par Air Algérie, tandis que les compagnies saoudiennes et une compagnie de transport privée prendront en charge l'autre moitié, sur décision de l'Autorité de l'aviation civile saoudienne. Le ministre a précisé qu'il n'est pas possible de mobiliser des avions pour des vols non pleins et qui se traduisent par des pertes pour la compagnie aérienne algérienne et les compagnies saoudiennes de transport aérien. «La programmation des vols vers les Lieux Saints obéit à plusieurs facteurs, notamment la détermination du nombre de vols et des aéroports de départ, à savoir Alger, Oran, Constantine, Annaba et Ouargla», a encore fait savoir M. Zaâlane, assurant que toutes les mesures nécessaires ont été prises en coordination avec l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) et les agences de voyages concernées pour le transport des hadjis vers les wilayas de départs.

traitement des déchets plastique

Des dispositifs

concrets

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a affirmé que son département a mis en place des dispositifs concrets pour le traitement des déchets en plastique, notamment la promulgation de lois et de nouveaux décrets exécutifs portant traitement et valorisation des déchets notamment plastiques, et qui représentent 17% du volume global des déchets, estimé de 13 millions tonnes/an.

A la question orale du sénateur Malik Khediri, sur la problématique de la production et utilisation du plastique, Mme Zerouati a fait savoir que son département œuvrait à la promulgation de deux nouveaux décrets exécutifs.

Le premier projet de décret exécutif concerne, a-t-elle précisé, «le système de collecte et de tri écologique des déchets en attribuant de nouvelles licences d'exploitation aux entreprises de récupération et de recyclage des déchets en plastique, tandis que le deuxième définit les matières recyclables et les modalités d'exonération et d'allégement fiscaux au titre de l'impôt forfaitaire unique au profit des activités de collecte des déchets ménagers et assimilés».



Pour la production

de sachets alternatifs



A ce propos, la ministre a rappelé la promulgation du décret 04-210 du 28 juillet 2004, définissant les modalités de détermination des caractéristiques techniques des emballages destinés à contenir directement des produits alimentaire ou des objets destinés à être manipulés par les enfants.

La ministre a fait état d'un travail visant à introduire, dans le projet de loi de Finances 2019, de nouvelles mesures incitatives encourageant la production de sachets plastiques biodégradables.

Evoquant un protocole d'accord entre les représentants des producteurs de sachets en plastique et le ministère de l'Environnement pour arrêter la production et la commercialisation des sachets en plastique noirs et leur remplacement par des sachets conformes aux normes et standards de la règlementation en vigueur, Mme Zerrouati a indiqué que le dialogue se poursuit pour trouver une alternative définitive à cette problématique.

Elle a souligné, dans ce sens, que le plus grand nombre de ces producteurs travaille en dehors du cadre légal, d'où la difficulté de leur contrôle.

Mme Zerrouati a indiqué, en outre, que son département a, en coordination avec les secteurs concernés, mis en place au niveau de l'Institut algérien de la normalisation (IANOR), un projet de règlement technique algérien relatif aux sachets et rubans d'emballage en plastique biodégradable.

La ministre a ajouté que dans le cadre de l'application du Programme national de gestion des déchets ménagers, tous les équipements et installations nécessaires au traitement, au tri et à la mise en valeur des déchets avaient été mis en place dans toutes les wilayas du pays, faisant état de la création de 177 centres d'enfouissement technique, 16 centres de tri et cinq décharges.

Mme Zerouati a rappelé la création d'une unité de récupération, de lavage et de mise en valeur des sacs en plastique usagers d'une capacité de production de 250 kg/heure au niveau du Centre d'enfouissement technique (CET) de Hamissi.

Elle a, par ailleurs, indiqué que l'Algérie s'apprêtait, à l'instar de nombreux pays, à célébrer la journée mondiale de l'Environnement (5 juin) sous le thème «Combattre la pollution plastique», annonçant un riche programme de sensibilisation aux dangers de cette matière pour trouver des solutions permettant d'en limiter l'usage.

Le 5 juin, Mme Zerouati donnera le coup d'envoi de la distribution de 10.000 paniers artisanaux à travers des marchés dans la wilaya d'Alger. Des expositions de sensibilisation seront organisées à cette occasion à travers les différentes wilayas du pays, des SMS seront envoyées aux usagers des réseaux de téléphonie mobile et des affiches publicitaires seront utilisées pour sensibiliser aux dangers de l'utilisation du plastique.

