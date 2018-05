Commémoration du 59e anniversaire de la bataille de Gabeg à LAGHOUAT : Un haut fait d’armes

Plusieurs activités commémoratives du 59e anniversaire de la bataille de Gabeg ont été organisées jeudi dernier au musée du Moudjahid de Laghouat. Une communication a été présentée à cette occasion par l’enseignant Boumediène Kaâbouche (université de Laghouat) sur ce haut fait d’arme mené par le 3e commando de la 4e région de la zone 3 (Wilaya V historique), composé de 35 moudjahidine. La bataille, dont a été le théâtre la région de Gabeg dans la vallée de Taouenza, et qui constituait alors un centre de logistique et d’armement et de soins des blessés, a amené les forces coloniales à assiéger et ratisser toute la région de Laghouat à El-Assafia et de Ksar El-Hirane à Bennacer Benchohra, a-t-il relaté. Trois moudjahidine y sont tombés au champ d’honneur et une douzaine ont été arrêtés, tandis que les autres ont réussi à se replier, lors de cette bataille où les pertes de l’ennemi ont dépassé la centaine de soldats et de nombreux blessés, en plus de deux avions, a précisé l’intervenant. L’engagement de cette bataille entrait dans le cadre d’une stratégie des moudjahidine visant à déplacer leurs positions des massifs montagneux vers les plaines et l’action armée du nord vers le sud de la wilaya, en plus de tenter d’annihiler l’action des traîtres et des harkis et de porter atteintes aux intérêts français dans la région, a ajouté M. Kaâbouche.

A l’occasion de cette commémoration, une convention a été signée entre la Direction des moudjahidine et la Conservation des forêts, portant sur la plantation d’arbres au niveau des cimetières des martyrs à travers la wilaya de Laghouat. Une projection-vidéo comportant le témoignage d’un acteur de cette bataille, le défunt Mabrouk Maazouz dit «El-Figuigui», a été aussi organisée, suivie d’autres témoignages vivants et d’une cérémonie en l’honneur de moudjahidine.