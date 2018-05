Le FLN rend hommage aux martyrs de la révolution devoir de mémoire

Poursuivant son programme de «lutte contre la culture de l’oubli», le FLN a rendu, jeudi dernier, un vibrant hommage à un groupe de martyrs de la glorieuse Révolution algérienne, lors d’une cérémonie organisée au siège du parti (Alger). Une occasion pour son Secrétaire général de réaffirmer la légitimité révolutionnaire du Front de libération nationale. «Qu’on le veuille ou pas, le FLN a dirigé la guerre de Libération nationale. C’est une réalité que personne ne pourra nier. Du coup, la responsabilité du parti est grande lorsqu’il s’agit de transmettre cet héritage révolutionnaire que nous ont laissé nos glorieux martyrs et nos valeureux moudjahidine au profit des jeunes générations», a expliqué Djamel Ould Abbès qui insiste que cette légitimité ne peut être assimilée à un «monopole». Pour le SG du FLN, une nation qui n’a pas d’histoire ne peut avoir d’avenir, ne peut aller loin, et notera que cette forme de reconnaissance pour les martyrs de la Révolution s’inscrit justement dans ce sillage. «C’est une tradition que nous avons instaurée depuis plusieurs mois, une tradition que nous comptons perpétuer pour mettre en lumières ces femmes et ces hommes qui se sont sacrifiés pour que vive l’Algérie libre et indépendante. Il est de notre devoir de les remémorer et surtout de mettre fin à la culture de l’oubli et savoir être reconnaissant», a-t-il souligné non sans soutenir que les héros de la Révolution sont des références, des repères et des symboles de la lutte pour le recouvrement de l’indépendance de l’Algérie. L’hommage de jeudi dernier a porté sur plusieurs martyrs. A l’exemple de Taleb Abderrahmane, un «génie» des explosifs fournis aux moudjahidine à partir de son laboratoire qu'il a créé à El Biar, sur les hauteurs de la capitale. Il a été guillotiné le 24 avril 1958, dans la prison de Barberousse, aujourd’hui Serkadji (Alger). De Zoulikha Adi, originaire de Cherchell, jetée d'un hélicoptère par l'armée française en 1957, quelques jours seulement après l'exécution par guillotine de son mari, Larbi Adi et de son fils Habib auxquels l'hommage a également été rendu. Ou encore les 18 martyrs de l’équipe du foot de Mouloudia de Cherchell. «A travers ces jeunes footballeurs tombés au champ d’honneur, nous saluons la mémoire de tous les sportifs qui ont défendu à leur manière la cause nationale, et dont un grand nombre a rejoint les rangs de la lutte armée», a rappelé Djamel Ould Abbès.

S. A. M.