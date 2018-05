« Dourouss Mohammadia » dans la zaouïa Belkaïdiya d’Alger : RENCONTRE SPIRITUELLE ET RELIGIEUSE

C’est sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, que se déroule la 13e édition des «Dourouss Mohammadia» au nouveau siège de la zaouïa Belkaïdia Hebria, à Tixeraïne, Alger.

La conférence d'ouverture de cette importante rencontre spirituelle et religieuse a été marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, du président du Conseil constitutionnel, M. Mourad Medelci, du président du Haut conseil islamique (HCI), M. Bouabdallah Ghlamallah, des représentants du corps diplomatique ainsi qu’un nombre important de théologiens et oulémas d'Algérie et de plusieurs pays arabes et musulmans, notamment, de Tunisie, Libye, Maroc, Egypte, Liban, Jordanie, Syrie, Yémen, Soudan et Mauritanie.

Lors de cette rencontre, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Mohamed Aïssa, a souligné de prime abord que la zaouïa Belkaïdia récemment inaugurée par le Président Abdelaziz Bouteflika, se veut «une citadelle du savoir et de la vertu qui porte l'esprit de l'Algérie et lui apporte la morale inspirée de la tradition du Prophète (QSSSL)». S’exprimant à propos des «sources de la législation islamique», thème principal de cette manifestation religieuse devant s’étaler jusqu’au 1er juin prochain, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a relevé que «la source de la législation dans la religion musulmane est unique, en tout temps et en tout lieu et n'est pas, de ce fait, propre à un Etat ou à une race». Poursuivant ses propos, M. Mohamed Aïssa a mis l’accent sur les vertus de l'amour du prochain et de l’entraide qui régnaient parmi les compagnons du Prophète (QSSSL) et a mis en relief l’importance de s'en imprégner. Remarque importante, le programme de cette rencontre prévoit pas moins de 21 conférences consacrées au thème de cette treizième édition. Pour ce qui concerne l’horaire réservé à ces conférences, il faut savoir que ces dernières auront lieu juste après la prière d'El Asr et de Tarawih. Il convient de rappeler que le Président Abdelaziz Bouteflika avait inauguré, le 15 mai dernier, le siège de la zaouïa Belkaïdia dans la localité de Tixeraïne (Birkhadem). Erigé sur une superficie globale de 5 hectares, ce haut lieu de culte abrite une école coranique de 300 places ainsi qu'une bibliothèque de 1.200 m2. Il faut dire que les zaouïas constituent l’école par excellence où sont dispensés, tout au long de l’année, le Coran et les sciences religieuses. Les zaouïas ont un rôle spirituel important pour la préservation de la cohésion religieuse, éducative et socioculturelle mais, également, la protection de l’identité et les constantes nationales ; un rôle qui a été, d’ailleurs, mis en avant dernièrement à l’occasion d'un colloque organisé au centre universitaire Hadj Moussa Agh Akhamoukh de Tamanrasset, placé sous le thème de «la préservation des constantes nationales à l’ère des mutations régionales et internationales». Il est à noter, enfin, qu’avant l’inauguration récente de la nouvelle zaouïa Belkaïdia, les douze précédentes rencontres de Dourouss Mohammadia s'étaient déroulées au siège de la zaouïa, basée à Sidi Maârouf, à l'est d'Oran et avaient regroupé des oulémas et théologiens du monde arabe et islamique venus s’exprimer sur des sujets d'actualité. Il a été question, notamment, de dénoncer la violence et l'extrémisme et de lutter contre les idéologies contraires aux préceptes de l'islam.

Soraya Guemmouri