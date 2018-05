Omra de Ramadhan : 60.000 Algériens vont accomplir le rite

L’Office de Hadj et de la Omra vient d’annoncer que pas moins de 60.000 Algériens se sont inscrits pour effectuer la Omra de ramadhan. Ils sont déjà 20.000 Algériens à avoir pris le chemin des Lieux saints, en cette première semaine de mois sacré. Ils seront suivis par quelque 40.000 autres à partir de la semaine prochaine, selon les chiffres rendus publics par l’Office.

Cette affluence pour la Omra est assez importante cette année, malgré l’augmentation des tarifs, une hausse de plus 12.000 inscrits par rapport à l’année passée, selon les mêmes sources. Aussi, une importante affluence est enregistrée en ce début de mois de ramadhan au niveau des agences afin d’accomplir les formalités de réservation et d’achat des billets. En parallèle, les responsables de l’Office ont indiqué avoir prévenu les candidats à la Omra, contre toute forme de retard dans le retour des Lieux saints, une fois la Omra effectuée. En effet, de lourdes sanctions sont désormais imposées par les autorités saoudiennes, et qui pourraient entre autres, les priver de procéder à d’autres enregistrements, soit pour le pèlerinage soit pour la Omra, en plus des amendes et pénalités qui devront être déboursées et par le retardataire, par l’agence touristique et même par l’agent saoudien sur place.

Les responsables de l’Office ont affirmé avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter les problèmes des années précédentes et veiller au bon déroulement de la Omra, afin d’assurer les meilleures conditions de séjours pour les Algériens.

Pour ce faire, les agences seront supervisées par l’Office et des rapports périodiques sur les conditions d’accueil des Algériens pendant leur séjour aux Lieux saints seront exigés. Ces rapports permettront de veiller à ce que ces agences respectent les cahiers des charges pour lequel l’agrément leur a été accordé.

L’Office veillera dorénavant aussi, sur le respect des horaires de voyages et ce, par l’installation de comités de suivi au niveau de trois aéroports nationaux, dans l’objectif de faciliter le déplacement des pèlerins à temps et leur éviter les désagréments liés aux éventuels retards.

Dans ce cadre, le directeur de la Omra, au niveau de l’Office de hadj et de la Omra, M. Ali Chaâbani, a affirmé que «le voyage des Algériens sera pris en charge par plusieurs compagnies, à l’instar d’Air Algérie, qui assure cinq vols quotidiens, en plus des autres compagnies privées». Le directeur de l’Office n’a pas caché ses craintes quant à une éventuelle récidive des scénarios des années précédente où plusieurs dizaines de pèlerins se sont vus bloqués dans les aéroports ou ont passé la nuit dehors, à cause de la fluctuation des programmes de vols, en raison de la pression sur les lignes de transport aérien, et du déferlement d’un nombre important de pèlerins en même temps.

M. Chaâbani a écarté, pour cette année, l’hypothèse des retards, et ce, en raison, des craintes quant aux sanctions que peuvent subir les agences et même les pèlerins en cas de dépassement ou de non-respect de la date limite d'entrée sur le territoire algérien. Le directeur a ajouté que les autorités saoudiennes ont pris la ferme décision de sanctionner les retardataires qui prolongent illégalement leurs séjours jusqu’à la saison du pèlerinage, une sanction qui va jusqu’à l’interdiction définitive de l’entrée dans le territoire saoudien. La numérisation des systèmes a permis aux autorités saoudiennes de lutter efficacement contre ce phénomène. S’agissant du Hadj, il est utile de rappeler que le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a déclaré récemment que le premier vol des hadjis algériens vers les Lieux saints est prévu le 25 juillet prochain, «44 agences prendront part à cette opération à côté de deux organismes publics». Dans le même contexte, l’on apprendra que 17.406 pèlerins ont déjà procédé au paiement du pèlerinage au niveau des banques comprenant la redevance et la réservation des chambres d’hôtel.

En revanche plus de 16.071 pèlerins ont terminé les différents examens médicaux en prévision de départ.

Tahar Kaidi