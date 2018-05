Préservation des parcs nationaux : Les instructions du ministre de l’agriculture

«Les parcs nationaux que recèle l’Algérie constituent un moteur de développement qu'il faut préserver et valoriser pour les futures générations et pour l'intégrité écologique du pays», c’est en ces termes que le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi a tenu à mettre en exergue, jeudi dernier, l’importance de la préservation et le développement des parcs nationaux.

M. Bouazghi, qui a présidé une réunion regroupant les cadres de la Direction générale des Forêts, les cadres du ministère de l'Agriculture ainsi que les directeurs des huit parcs nationaux relevant du ministère, a appelé à la préservation, la valorisation et le développement de ces parcs qui représentent une importante richesse pour le pays. Tenue le lendemain de la célébration de la journée de la Biodiversité, le ministre a relevé, au cours de cette rencontre, l’importance des aires protégées qui sont un espace créé en vue de préserver la faune et la flore ainsi que les systèmes écologiques, et qui totalise en Algérie une superficie de 165.362 hectares, ce qui représente 0,007% du territoire national. Evoquant la nécessité de conserver cette richesse, le ministre a indiqué que la préservation et la valorisation des parcs nationaux est une affaire de tout le monde. Dans cette optique, il a demandé aux directeurs de parcs d'envoyer des courriers aux différents walis, à l’effet, de les aviser sur l'importance des aires protégées dans la préservation de l’écosystème et le développement local. Il a, dans cette lancée, insisté sur le fait de ne plus proposer de lourds investissements au niveau des parcs nationaux.

Le ministre a, par ailleurs, souligné la nécessité d’une étroite collaboration entre les différentes structures relevant du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche en vue d’optimiser leurs efforts et assurer une meilleure protection des différents parcs que compte l’Algérie. M. Bouazghi a, en outre, a incité les directeurs des parcs nationaux à monter et à valoriser les activités au sein de ces parcs à travers des espaces médiatiques pour mieux faire connaître ces sites naturels qui contribue dans la biodiversité et dans l’équilibre écologique du pays. Il faut savoir que l’Algérie est caractérisée par une diversité biologique remarquable liée à la diversité de son climat, de sa géomorphologie et de ses écosystèmes. En Algérie, la conservation des espèces et des habitats a commencé dès les années 1970, cet intérêt accordé à la protection de l’environnement a amené notre pays à créer des aires protégées. L’administration forestière, procède au classement des écosystèmes en aires protégées en s’appuyant sur des textes nationaux et des conventions et accords internationaux que l’Algérie a ratifié en matière de protection et de préservation des ressources naturelles.

Il faut savoir que la Direction Générale des Forêts compte 8 parcs nationaux au nord du pays, d’une superficie totale de 165.362 hectares qui relèvent de la tutelle du ministère de l’Agriculture. Il s’agit de Djurdjura, Chréa, El Kala, Gouraya et Taza, Belezma, Théniet El Had et Tlemcen. Parmi les huit parcs nationaux, sept sont classés Réserves de Biosphères (MAB), sauf le parc de Tlemcen qui est en cours de classement.

Kamélia Hadjib