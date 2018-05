M. Abdelkader Benmessaoud à MASCARA : Développer le tourisme thermal et religieux

Le ministre du Tourisme, M. Abdelkader Benmessaoud, a effectué jeudi dernier une visite d’inspection et de travail, au cours de laquelle il s’est enquis des infrastructures et des projets d’hôtels privés en cours de réalisation à Bouhanifia et à Mascara, ainsi que ceux des sites touristiques religieux, notamment la zaouïa Sidi Mohiedinne à El-Guetna, à propos de laquelle le ministre n’a pas manqué de relever l’importance de ces lieux pour devenir une destination prisée de visiteurs dans la cité de l’Émir ; il s’est aussi rendu près de l’arbre d’El-Dardara, à Ghriss, et du musée de l’émir sur la terre d’allégeance des tribus à l’émir.

C’est pourquoi, ajoutera le ministre, son département œuvre à faire de Mascara un pôle touristique thermal et religieux par excellence, d’où la signature de conventions entre son ministère et celui des Affaires religieuses et des Wakfs pour la promotion et le développement de ce créneau porteur. A Bouhanifia, il inspectera les travaux d’un hôtel thermal du groupe «Om Invest» dans le cadre du partenariat public-privé, un immeuble de sept étages en duplex de 35 chambres, dont 25 suites, il est établi que la wilaya de Mascara accuse un déficit, le ministre a écouté un exposé explicatif du projet de modernisation de la station thermale de Bouhanifia qui accuse un retard faute d’offres fructueuses et instruit les responsables de son secteur à trouver les voies et moyens pour entamer dans les plus brefs délais l’achèvement des procédures et le choix de l’entreprise chargée des travaux.

Le gros de l’activité touristique se situe à Bouhanifia qui en est la première destination.

La localité accueille régulièrement beaucoup de visiteurs venant y chercher les bienfaits des eaux thermales.

Sur le nombre des hôtels que compte la wilaya, dont deux seulement classés 3 étoiles appartenant à l’EGTT, 43 sont situés dans la ville des thermes, faut-il le rappeler. Même celle-ci n’arrive pas à faire face au flux de curistes durant les vacances d’hiver et de printemps.

Une ville comme Bouhanifia, qui possède un attrait touristique de par sa niche de thermalisme, n’arrive pas à faire sa mue, c’est pourquoi le ministre a mis en exergue la nécessité impérieuse de favoriser l’émergence d’une culture de l’anticipation, de la gestion prévisionnelle et de la planification maîtrisée, comme l’exige la rigueur du management de la ville. Le projet de réaménagement de l’oued Bouhanifia, a été aussi au cœur de l’intérêt porté par le premier responsable du secteur avec l’aménagement d’espaces verts, d’aires de jeux, l’installation de l’éclairage public. Mascara est une région qui a des potentialités thermales importantes, des sites historiques et culturels qui ne sont pas valorisés et pourtant le tourisme est de nos jours une industrie qui permet aux citoyens de vivre, et pour la réussite de ce créneau il faut l'aménagement des zones d'expansion en particulier dans la ville de Bouhanifia qui mérite l'aménagement, à l'instar de certaines de ses zones non exploitées. Le ministre a également rappelé une opération de mise à niveau d'un nombre d'établissements hôteliers.

Il s'est déclaré satisfait des efforts consentis par le privé, notamment avec la réalisation de projets hôteliers. «Une approche intégrée du développement touristique entre les wilayas s’avère nécessaire, car la stratégie de l’État ne consiste pas seulement à promouvoir le tourisme dans les wilayas, mais s’oriente aussi vers la recherche de mécanismes d’intégration touristique entre elles», a affirmé le ministre sur les ondes de la radio dont il était l’invité. Il a mis en exergue le rôle des agences touristiques, lesquelles sont susceptibles de réunir les conditions nécessaires à même d’attirer les flux de touristes. Inaugurant une exposition de produits artisanaux à la maison de l’Artisanat, M. Benmessaoud a mis l’accent sur la préservation et la promotion des métiers traditionnels, tout en réitérant l’intérêt qu’accorde son département à la formation des jeunes pour la protection du legs que recèle cette région. Il a également inauguré le Salon de l’artisanat.

A. Ghomchi