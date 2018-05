Coopération pour l’efficacité énergétique / Conversion de 50.000 taxis au GPL/c

Pour mettre en œuvre le Programme national d’efficacité énergétique dans le secteur des Travaux publics et des Transports, un mémorandum de coopération a été signé, jeudi, par les ministres de l’Énergie, Mustapha Guitouni, et des Travaux Publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane.

La nouvelle coopération entre les deux départements ministériels prévoit d’entrée la conversion en GPL/c pour 50.000 véhicules de taxi est ainsi fixée pour l’année 2018. Dans la même optique, il est question également d’engager une réflexion sur les voies et moyens permettant une implication accrue de tous les opérateurs de transport public, ainsi que les automobilistes à la mise en œuvre du programme national d’efficacité énergétique, y compris l’opportunité d’élargir le champ d’application de la subvention allouée par le Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et la cogénération (Fnmerc), et de proposer des initiatives et autres actions pratiques pour sa mise en œuvre. Il faut savoir que 50% du financement de ce programme destiné aux chauffeurs de taxi sera pris en charge par le Fnmerc. Sur un autre volet, le mémorandum paraphé ambitionne d’assurer une promotion à grande échelle du gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL/c) et du gaz naturel comprimé (GNC). Une commission composée de représentants des deux ministères sera constituée et se chargera du la mise en œuvre et du suivi de la coopération entre les deux secteurs.

Pour le ministre des Transports, ce nouveau partenariat stratégique sera d’un grand apport dans la réduction de la consommation énergétique totale (9%), soit une économie de 63 millions de tonnes équivalent pétrole (Tep), d’une valeur globale de 40 milliards de dollars.

Selon M. Zaâlane, la généralisation de ce procédé s’est traduite jusque-là par «l’utilisation du GPL/c à plus d’1 million de véhicules et plus de 20.000 bus, sans omettre la création de 180.000 postes d’emploi» Signalant que la conversion en GPL/c de 50.000 véhicules de taxi, au titre de l’année 2018, est « une première étape dans le cadre du programme national d’efficacité énergétique, le ministre a indiqué que cette action sera graduellement généralisée aux différents moyens de transport en commun». Le mémorandum permettra, appuie-t-il, de concrétiser une plus grande partie des objectifs assignés au titre du programme national d’efficacité énergétique, mais aussi de mettre en place le cadre adéquat devant faciliter la coopération institutionnelle entre les deux ministères dans d’autres domaines.

De son côté, le ministre de l’Énergie précise qu’«une enveloppe financière de l’ordre de 3,5 milliards de DA pour convertir en 2017 et 2018, pas moins de 100.000 véhicules au GPL/c, a été réservée pour la concrétisation du programme national d’efficacité énergétique».

M. Guitouni rappelle en outre que le programme national d’efficacité énergétique vise à «convertir 500.000 véhicules, à l’horizon 2021, au GPL/c, et plus d’1 million de véhicules, à l’horizon 2030, ainsi que l’achat de 11.000 bus et 11.000 véhicules utilisant le GNC». Il a également soutenu qu’en 2017, le nombre de véhicules convertis au GPL/c était de 60.000 unités. Au titre dudit programme, 150 centres de conversion, 3 centres de formation des installateurs de GPL/c, sans omettre que 44 wilayas disposent d’au moins un installateur de kits, a souligné le Directeur général de l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (Aprue).

Le Directeur général des transports, Mourad Khoukhi, a indiqué, lui, que afin d’affiner les données brutes du parc taxis, une enquête a été lancée par le ministère des Travaux publics et des Transports, à travers les directions des transports des wilayas et en collaboration avec les syndicats des chauffeurs de taxi. Cette enquête avait pour objectif de déterminer la répartition des taxis par type de motorisation (essence, diesel et GPL), et le potentiel de taxis susceptibles d’être convertis au GPL/c par wilaya.

Le directeur des transports dit qu’au 31 mars 2018, le nombre de taxis nouveaux est de 66.901, dont 6.020 appartenant à 582 sociétés de taxis. Et d’ajouter : «Les taxis collectifs urbains sont au nombre de 15.687, alors que les taxis collectifs interurbains se chiffrent à 20.462 et les taxis collectifs interwilayas à 14.869.»

