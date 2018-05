Ardo. M. Dia, spécialiste en politique et sécurité africaines : « mettre l’accent sur la paix et la sécurité »

Maître Ardo M. DIA est titulaire de deux maîtrises, en Science politique et en Droit international public, respectivement à l’Université de Montréal (Canada) et à l’Université de Nouakchott (Mauritanie). Par ailleurs, spécialisé en politique et sécurité africaines, il est aussi président du Groupe analyse politique et stratégique (Gaps), auteur de plusieurs articles et un livre sur la Rupture diplomatique israélo-mauritanienne et la sécurité internationale : le terrorisme. À l’heure où les Africains s’interrogent sur leur avenir stratégique, l’auteur ne se contente pas d’analyser la problématique africaine, il propose aussi des solutions fondées sur une approche fédérale de l’EUA.

La journée mondiale de l’Afrique est célébrée le 25 mai de chaque année. Qu’évoque pour vous cette journée ?

La contextualisation est indispensable pour rappeler à l’Algérie et l’Afrique pourquoi le 25 mai est une «Journée Mondiale de l’Afrique?». Après les indépendances, les leaders africains étaient réunis à Addis-Abeba (Éthiopie), sous le parrainage de l’empereur Hailé Sélassié pour réfléchir sur l’avenir du continent. Une réunion qui s’est soldée par la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), le 25 mai 1963. La journée commémore l’avènement de la première institution panafricaine. La journée évoque pour moi à la fois une fierté et une inquiétude. D’abord, mon sentiment de fierté s’explique par le fait que certains dirigeants, certes peu nombreux à l’époque, tenaient à la réunification du continent, vu les limites des capacités sécuritaire et politique des États-nations. Ensuite, j’ai une grande inquiétude, car les tensions entre le Groupe progressiste de Casablanca, du Maroc, et le Groupe minimaliste de Monrovia, du Liberia, ont eu des conséquences difficiles sur le processus du panafricanisme. Je profite de cette entrevue à El Moudjahid pour rappeler les positions des maximalistes et des minimalistes pendant la conférence. En effet, selon Kwame Nkrumah, président du Ghana et défenseur du fédéralisme : « […] Nous devons saisir cette occasion exceptionnelle pour montrer que le génie de notre peuple peut nous permettre de dépasser les velléités de séparatisme en une multitude de petits États souverains, puis construire rapidement, pour la plus grande gloire de l’Afrique et le progrès de ses populations, une union des États africains […]. » Cependant, le président Léopold Sédar Senghor du Sénégal proposait une approche minimaliste du panafricanisme en disant : «[…] Nous devrons être prudents, en avançant pas à pas et par étapes. Vouloir, du premier coup, bâtir une fédération —ou une confédération, avec parlement et commandement militaire uniques— c’est […] nous préparer à un échec cuisant [...].» À la lumière de ce débat, la victoire revenait aux minimalistes, d’où la création de l’OUA composée par les États souverains au détriment des États-Unis d’Afrique, le 25 mai 1963. La commémoration permet de mesurer le chemin parcouru depuis 55 ans du panafricanisme minimaliste, de fêter les succès et de tirer les leçons de nos échecs afin de dépasser les États-nations en faveur des États-Unis d’Afrique. »



Quel bilan faites-vous aujourd’hui du continent ?

Le bilan est nécessaire après les 55 ans de construction panafricaine minimaliste. Il permet de conserver les acquis et de corriger les erreurs. Le premier succès reste le soutien actif de l’OUA aux pays sous domination coloniale. L’article 3.6 de la Charte de l’OUA ancêtre de l’Union Africaine (UA) évoque son : «Dévouement sans réserve à la cause de l’émancipation totale des territoires africains non encore indépendants.» L’OUA ne comptait que 32 pays indépendants en mai 1963. Elle a réussi à obtenir l’indépendance des 22 autres États, correspondant aux 54 pays du continent. Sauf le problème du Sahara Occidental qui demeure entier. Le deuxième succès est sa capacité institutionnelle de se transformer et de s’adapter aux nouvelles menaces. La fin des indépendances et le dépassement de l’OUA par le terrorisme aux motivations plus identitaires que politiques posent des questions sur la légitimité de l’OUA. La création de l’UA sous l’impulsion du colonel Mouammar Kadhafi était justifiée compte tenu des conflits asymétriques qui menacent aujourd’hui l’Afrique. Ainsi, la «Session extraordinaire de la Conférence, tenue à Syrte en 1999, a décidé de créer l’Union africaine.» L’UA va plus loin sur les questions de la défense et de la sécurité. Par exemple, la Force africaine en attente (FAA) et le Conseil de paix et de sécurité (CPS) sont des instruments antiterroristes. L’UA met aussi en place la Commission pour incarner le rôle de l’exécutif. Néanmoins, il y a trois problèmes majeurs qui limitent l’action de l’UA sur le terrain des opérations. Le premier est le financement de son budget de fonctionnement par des fonds étrangers. Le deuxième demeure l’absence d’institutionnalisation des forces armées de l’UA sous la doctrine militaire unique. Car, la doctrine unique sera capable d’harmoniser la vision de la FAA et du CPS. Le troisième concerne le sous-équipement des forces qu’il faut résoudre pour garantir les besoins opérationnels, à la hauteur des menaces du XXIe siècle.



Dans une de vos contributions, vous évoquez votre «vision» d’une «Afrique unie qui parlera d’une seule voix». Or toute la difficulté pour le continent est justement de parler d’une seule voix. Pourquoi ?

La responsabilité sur la discordance des voix est doublement partagée. Si ceux qui ont conceptualisé l’œuvre coloniale ont tort sur tous les plans, les Africains qui ont accepté ce fait accompli sans le moindre souci de réinventer l’avenir de l’Afrique d’une autre façon endossent aussi une grande part de responsabilité. Deux raisons expliquent la problématique de parler d’une seule voix. D’abord, les modèles coloniaux perpétués par les Occidentaux avec les intérêts différents est une des raisons de la division de l’Afrique. Par exemple, cet héritage lègue aux Africains les langues et les États-nations hétérogènes conceptualisés pour défendre les intérêts des anciens colonisateurs. Ensuite, les Africains ont collectivement réclamé leurs indépendances, mais ils ont un destin politique mal assumé en entérinant les mêmes modèles coloniaux qui constituent aussi un facteur explicatif de la division.



Les pays d’Afrique font face aux mêmes défis: terrorisme, pauvreté, conflits armés, n’est-ce pas là, selon vous, un facteur d’union ou, du moins, de solidarité ?

En effet, les défis comme le terrorisme, la pauvreté et les conflits armés auraient pu être un noyau d’union et de solidarité face aux ennemis communs. L’Afrique fait face à des menaces de nouvelles générations extrêmement organisées en termes de modes opérationnels et de financement. Comme le disait Abdelaziz Bouteflika, Président de la République d’Algérie : « […] L’Afrique est la cible d’un terrorisme en expansion. Ce fléau est parvenu à occuper des territoires, à contrôler des populations et des ressources naturelles, à brasser d’importantes ressources financières, à accéder à plus d’armements […].» Cette vision décrit très bien la situation de la prédominance du terrorisme en Afrique. Nos dirigeants, dans un cadre d’unité et de solidarité, doivent prendre des initiatives fortes en faveur de la sécurité collective. Les terroristes sont des ennemis invisibles sur la ligne de front et imprévisibles sur leurs moments d’attaque, qu’aucun pays ne peut vaincre seul. Par exemple, l’intervention d’Idriss Deby Itno, président de la République du Tchad, à côté de la France contre les djihadistes du Nord -Mali, démontre que la solidarité est possible. En même temps, la mise en place du G5 Sahel est une bonne chose. Mais il faut une force militaire et sécuritaire plus institutionnalisée et élargie en faveur de la sécurité collective.





Vous dites aussi que «Si l’Afrique est en retard, c’est parce que les politiques mises en œuvre par les dirigeants sont incompatibles avec les besoins des Africains ordinaires». Pourquoi ce décalage ?

Le décalage s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, les limites des capacités de nos pays. Le statut de sous-développement de nos pays crée des économies de rente. Malgré l’existence des matières premières, l’Afrique n’arrive pas à diversifier les secteurs d’activités économiques bénéfiques à l’emploi des populations ordinaires. Par exemple, les États aux capacités financières faibles se retrouvent être le principal employeur dans une situation de crise démographique considérable. Ensuite, l’aggravation de la crise contraint les dirigeants à recourir aux institutions financières internationales, comme le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM). Les choix stratégiques peu compatibles ont eu comme conséquences la montée exponentielle de la dette, l’accroissement de la pauvreté et l’absence du développement de la jeunesse africaine.



Selon vous, «une jeunesse courageuse aujourd’hui deviendra demain un peuple courageux et conscient de ses responsabilités qui affrontera à bras-le-corps les problèmes de notre continent». Pourtant, cette jeunesse fuit le continent au péril de sa vie. Comment la retenir ?

La possession d’une population jeune par l’Afrique devrait être une force. Mais si rien n’est fait, la jeunesse africaine deviendra un problème. Comme le disait Alpha Oumar Konaré, l’ancien président du Mali et de la Commission de l’UA : «Il faut s’attendre à des milliards de pauvres qui vont gagner l’Europe en passant par le détroit de Gibraltar.» Selon l’Institut français d’études démographiques (INED), l’Afrique compte 1,2 milliard d’habitants en 2017, le continent devrait avoisiner les 2,5 milliards en 2050. Pour retenir la jeunesse désœuvrée, il faut mettre en place des politiques qui tiennent compte des aspirations de la jeunesse sur le plan de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi. J’évoque aussi dans mon livre que : «[…] Ces mesures, plus urgentes que jamais, ont pour objectif non seulement de lutter contre la pauvreté, mais aussi d’empêcher l’émigration clandestine et de freiner la fuite des cerveaux. En outre, les peuples qui maîtrisent aujourd’hui leur destinée avaient compris l’importance d’investir au niveau sanitaire pour le bien-être des jeunes. » Si rien n’est fait, l’Afrique s’expose à une pauvreté qui sera la première arme de destruction massive de sa jeunesse et de désintégration du continent.



Quel rôle pour l’Union africaine ?

Sur le plan institutionnel, l’UA s’est dotée des mécanismes comme la Commission de l’UA et le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS), lui permettant de jouer trois rôles très importants, à savoir l’intégration politique, les dynamiques économiques et le Panafricanisme sécuritaire. L’UA doit se restructurer afin de chercher et d’obtenir un partenariat ouvert, pluriel et sécuritaire.



Sous la présidence de Kagamé, l’année 2018 pourrait apporter des changements majeurs pour l’Union africaine (UA) qui se propose de mettre en œuvre un large programme de réformes institutionnelles et financières. Croyez-vous à cette mue ?

Effectivement, je crois à cette transformation, car l’Afrique occupe une grande partie de l’avenir stratégique du monde. D’abord, Paul Kagamé, président de la République du Rwanda, a fait ses preuves dans la gestion de son pays ruiné par le génocide de 1994. Ensuite, il a donné la dynamique de sa présidence de l’UA en lançant la Zone de libre-échange continentale (ZLEC), à l’occasion du sommet de Kigali le 21 mars 2018. Enfin, les réformes institutionnelles et financières peuvent être un succès, si l’UA exigeait le transfert de technologie en Afrique pour transformer, par exemple, l’uranium employé pour l’énergie nucléaire, le cuivre employé pour l'électronique, le titanium utilisé pour les projectiles supersoniques, le fer et l'acier utilisés par les industries lourdes et les 30% des terres arables qui se trouvent en Afrique.



Le président de la Commission africaine, Moussa Faki, depuis qu’il a pris ses fonctions en mars 2017, a clairement mis l’accent sur la paix et la sécurité. A-t-il, selon vous, les moyens de son action ?

Les moyens ne manquent pas dans un continent aussi riche en matière énergétique et minière que l’Afrique. Mais il faut combiner la volonté politique et les richesses africaines pour garantir le succès de son action. Le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, a raison de mettre l’accent sur la paix et la sécurité. Comme le disait le savant sénégalais le Dr Cheick Anta Diop : «Il n’y a pas de développement sans sécurité.» Mais la réussite de l’UA dépend de sa capacité à réévaluer la doctrine pour obtenir deux choses fondamentales au XXIe siècle. Premièrement, le Panafricanisme sécuritaire. Comme je le mentionne clairement dans le livre : «[…] D’abord, le Panafricanisme Sécuritaire (PS) sera le socle de la Doctrine Militaire de l’Armée fédérale africaine (DMA), car le PS comprend mieux nos préoccupations sécuritaires en temps de paix comme en temps de guerre. Ainsi, les orientations stratégiques de la sécurité collective porteront sur la mise en œuvre du Département de la Défense de l’Armée (DDA), à vocation préventive, défensive et offensive et sur la création du Département des Services de Renseignement de l’Armée (DSRA), capable de déjouer les attentats terroristes présents et futurs pour protéger les citoyens […].» Deuxièmement, les alliances militaires avec les partenaires stratégiques qui accepteront le transfert de technologie et d’équiper les forces de l’UA dans les domaines terrestre, maritime et aérien, en échange des contrats civil et militaire. Cette stratégie permettra de renforcer les capacités opérationnelles des armées des 54 pays et la conception d’une armée panafricaine avec des bases militaires stationnées dans les quatre coins du continent, prêtes à agir contre les attaques terroristes en parfaite coordination avec les armées et services secrets nationaux des États. »

Réalisé

par : Nadia Kerraz