Centre des personnes âgées de Sidi Moussa : La Ministre de la solidarité rompt le jeune avec les pensionnaires

C'est dans la bonne humeur et la convivialité que la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, a partagé en cette fin de semaine, le repas de rupture de jeûne avec les pensionnaires du centre pour les personnes

âgées de Sidi Moussa (Alger)

En effet, très proche de la cause des personnes vulnérables et démunies, dont son département a la charge, Mme Eddalia a effectué hier, en compagnie du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, une tournée d’inspection au niveau de la wilaya d’Alger, où elle s’est arrêtée dans différents points pour constater de visu le mode de fonctionnement des activités de solidarité, notamment dans les restaurants d’Errahma. C’est au restaurant des passagers au niveau de la gare routière de Caroubier, que la ministre a commencé sa tournée accompagnée également par de nombreux cadres de son secteur et de responsables locaux des collectivités locales. La ministre après avoir inspecté les lieux, a écouté les explications des responsables sur les conditions dans lesquelles se tiennent les différentes activités liées à la préparation des repas, et de la prise en charge des passagers.

Non loin du Caroubier, au niveau de la station-service d’El-Mohammadia, la ministre s’est rendue dans un autre restaurant, subventionné entièrement par des bénévoles. Favorablement impressionnée, Mme Eddalia a tenu à féliciter les bénévoles pour l’excellent dynamisme, et l’esprit de partage. Au passage elle a signalé la présence de médecins bénévoles qui assurent le contrôle de qualité au niveau des restaurants Rahma, en spécifiant que cela illustre «l’élan de solidarité se met en place un peu partout en ce mois de ramadan».

Dans ce sillage, la ministre a insisté sur la nécessité du respect des normes d’hygiène ainsi que l’importance de la disponibilité de repas complets et équilibrés. Ainsi au niveau du restaurant que gère le Croissant-Rouge à Dar El-Beida, la troisième étape de sa tournée, Mme Eddalia à apprécié l'attention accordée aux règles d’hygiène et de propreté, elle n’a pas manqué d’encourager, lors de ses interventions, «la propagation de la culture de l’esprit de solidarité entre les Algériens, pour une meilleurs prise en charge des catégories démunies». A cet effet, elle indiqué que ces services ont pu recenser 230 restaurants d’Errahma, dans toutes les communes au niveau de la wilaya d’Alger.La dernière étape était le foyer des personnes âgées à Sidi Moussa, après avoir reçu des explications sur les différents activités du centre au profit des pensionnaires, notamment la création d’une «ferme-type» qui permet aux pensionnaires du centre de s’occuper de quelques activités agricoles, afin «qu’ils ne se sentent pas à la marge de la société», lui a-t-on expliqué. La ministre, a insisté sur l’intérêt à accorder à cette catégorie sociale trop fragile. Un intérêt qui nécessite d’abord «de changer cette image des personnes âgées comme des personnes inutiles à la société», et permet «la valorisation de leur activités au sein de ce centre est ce qui permet d’humaniser leur apport» ajoute-t-elle.

Délaissant pour cette journée, sa propre famille, la ministre a préféré partager le repas de rupture de jeûne avec ces personnes démunies en déclarant que cela n’a d’autre objectif que «de créer une atmosphère familiale de joie et de sérénité pour les invités du centre en ce mois sacré du Ramadhan»

Il est utile de rappeler que le foyer des personnes âgées à Sidi Moussa, qui a ouvert ses portes en 1966, accueille aujourd’hui quelques 99 personnes, dont 22 femmes et 77 hommes parmi lesquels des personnes aux besoins spécifiques, qui n’ont nulle part où aller.

La poursuite des efforts de prise en charge des démunies et personnes nécessiteuse, dans le cadre des instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a permis, selon des déclarations récentes de la ministre de la Solidarité, l’octroi d’un total plus de 47 millions de dinars, dans les différentes formules, comme le remboursement des médicaments, la gratuité du transport, et les primes pour enfants scolarisés, dans ce cadre la ministre a ajouté que le nombre total des bénéficiaires de l’aide avoisine les 944.883 personnes.

Tahar Kaidi