Plus de 23.400 kits et 4.600 repas chauds

Quelques 23.437 colis alimentaires sur un total prévisionnel de plus de 34.000 kits ont été jusqu’à mardi dernier distribués aux familles démunies de la wilaya de Tizi-Ouzou par la direction locale de l’action sociale et la solidarité. Ce nombre représente un taux de prés de 62% de l’opération de distribution de ces kits alimentaires aux familles démunies dans le cadre de la solidarité ramadhan, a indiqué hier la direction de l’action sociale et la solidarité de Tizi-Ouzou. Concernant les restaurants Iftar, qui sont jusqu’à présent au nombre de 32 restaurants autorisés, ceux-ci ont jusqu’à la même période procédé à la distribution de prés de 4.606 repas chauds à travers l’ensemble des localités de la wilaya. Selon la DASS, l’opération de distribution de kits alimentaires et les repas chauds dans les restaurants autorisés ce déroule dans de meilleures conditions. Pour les besoins de cette opération solidarité ramadhan avec les familles démunies et personnes dans le besoin, les autorités de wilaya ont mobilisé une substantielle enveloppe financière de l’ordre de près de 186.5 millions de dinars, dont environs 80 millions de dinars sur les budgets des collectivités locales et un montant similaire sur le budget de la DASS. Il faut signaler qu’en plus des kits et les repas distribués par la DASS, d’autres aides aux familles démunies de la wilaya sont remises à ces mêmes familles par des bienfaiteurs à travers plusieurs localités de la wilaya. Des bienfaiteurs anonymes font souvent recours aux associations et comités de villages pour faire parvenir ces dons alimentaires aux familles nécessiteuses recensées au préalable par ces associations et comités.

Alors que d’autres bienfaiteurs, notamment les grossistes en différents produits alimentaires et fruits et légumes préfèrent alimenter les restaurants Iftar ouverts à travers les quatre coins de la wilaya.

Bel. Adrar