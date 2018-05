Oran : Piété, entraide et sorties nocturnes

Pour une grande partie des familles oranaises, le ramadhan c’est surtout un rendez-vous culinaire de tous les jours où des recettes traditionnelles et modernes s’invitent à garnir la table du grand repas familial, le soir. Au-delà du caractère religieux et spirituel, le ramadan est un mois de solidarité envers les familles pauvres et les franges les plus démunies de la société dont les sans abris. Pas moins de 90 restaurants dont un nombre conséquent est assuré par des bienfaiteurs, sont ouverts à travers les différentes commune de la wilaya pour accueillir les démunies ou les personnes se trouvant loin de leurs familles pendant ce mois de jeûne, soit une moyenne de 250 personnes/jour. Selon les chiffres communiqués par le bureau des opérations de solidarité à la direction de l’Action sociale de la wilaya d’Oran, En outre, il est prévu la distribution de près de 350.000 repas chauds et à emporter destinés aux démunis alors que 120.000 kits alimentaires dont 67.000 assurés par l’Etat, contenant des produits alimentaires de première nécessité, d’une valeur de 5.000 DA, ont déjà été distribués. Par ailleurs, le ramadhan est aussi le mois des saveurs orientales qui se font ressentir dans les grands et les petits marchés populaires d’Oran et tous les établissement de vente de gâteaux orientaux et pâtisserie moderne. C’est aussi une occasion pour se réunir en famille autour d’une table commune et partager les gâteaux orientaux dans une ambiance conviviale. «En tant que mère de famille, j’ai toujours, vécu dans un milieu imprégné des valeurs musulmanes, le ramadhan jouit, pour mois, d’une importance particulière. Personnellement, je lui consacre toute mon énergie morale et physique. Chaque année, mes fils mariés et leurs familles partagent avec nous le repas de la rupture du jeûne du premier jour et ceux du week-end. C’est une occasion pour renforcer davantage les liens familiaux, mais surtout pour inculquer et apprendre à mes petits enfants les valeurs des traditions musulmanes» el hadja Halima, qui toutefois, regrette que de plus en plus, des familles se détachent des traditions authentiques de nos anciens notamment dans les grandes villes. En effet, de nos jours, les familles sortent et assistent aux soirées artistiques et s’offrent des repas d’Iftar sous les étoiles, dans l’un des jardins ou parcs de la ville «vu le nombre des activités artistiques et culturelles et soirées programmées spécialement pour le mois, les femmes sortent le soir et s’habillent et se coiffent en circonstances. Ce n’est plus comme avant», dira Nadia, une assistante de direction. L’autre phénomène observé ces dernières années pendant le mois sacré, est l’activité intense des établissements de restauration le soir. La pâtisserie moderne piétine pour sa part sur la pâtisserie orientale. Les tartes aux fraises, au citron et les gâteaux russes rivalisent aisément avec la Chamia tounsia et la Zlabia de Boufarik. Enfin les rencontres entre femmes qui marquaient les soirées romanesques organisées habituellement à domicile ont presque disparu. Elles ont été discrètement remplacées par les veillées en plein air. Les nombreux nouveaux espaces de loisir et jardins aménagés créés dans la capitale de l’ouest sont devenus le lieu incontournable de rencontres des familles oranaises après le ftour notamment les femmes et les enfants. D’autres préfèrent investir les mosquées et s’adonner à la piété

Amel Saher