infusion Ouazouaza : la fierté d’Ouargla

Appelée Ouazouaza dans la région de Ouargla et d’autres régions du Sud, ou Gataâ El-Berd à Laghouat, ce breuvage, à l’origine très ancien, est pratiquement préparé pour le mois sacré de Ramadhan, coïncidant ces dernières années avec la période des fortes chaleurs, pour étancher la rude soif et revigorer le corps humain. Nombreux sont les hommes et femmes, notamment ceux détenant de riches connaissances et recettes en matière de phytothérapie, qui se rabattent ces jours-ci sur les boutiques et étals de marchés, à la recherche de plantes constituant les ingrédients de préparation de cette boisson, se prescrivant, eux-mêmes, le dosage des plantes médicinales et aromatiques. El-Ouazouaza, dont le nom renvoie à son goût âpre, s’impose en période des fortes chaleurs à El-Oued, narguant les grandes marques locales et mondiales de boissons juteuses et gazeuses, car riche, selon les connaisseurs, en substances nutritives extraites à partir d’infusion ou d’ébullition, de la camomille et du thym, outre une quarantaine d’autres plantes, composant la recette «made in» locale de la boisson. S’agissant de la préparation de la boisson, la nécessaire connaissance des herboristes en matière de composition, d’adaptation, de posologie et des effets secondaires est indispensable. La boisson nécessite l’infusion d’une quarantaine d’espèces végétales, médicinales et aromatiques, dont la camomille, l’herbe de grâce ou péganion, le gingembre, les clous de girofle, le poivre noir, les graines de coriandre, le réglisse, ainsi que d’autres substances. Les anciens , exigeaient des poignées allant de 25 à 50 grammes de chaque plante, lavée au préalable, à mélanger puis envelopper dans une bourse en étoffe de linge blanc propre appelée Sorra ou Hezma, avant de l’imbiber dans un récipient de 10 litres d’eau couvert pour une durée de 12 heures. L’opération, est répétée trois fois jusqu’à épuration des plantes de toute impureté, avant de les replacer dans une quantité similaire d’eau douce en y ajoutant, pour sucrer l’extrait, d’un kilogramme de dattes diluées dans de l’eau pour obtenir un jus de dattes connu sous le nom de Merissa, et ensuite fermer le récipient pendant 24 heures, période nécessaire à l’interaction des plantes et à l’extraction d’une boisson succulente. La différence des saveurs que donne cette boisson, d’une préparation à une autre, par le dosage des ingrédients, soit en rajoutant de la plante dite Harmel pour obtenir le goût âpre, soit des dattes pour la saveur sucrée, soit du gingembre pour le côté piquant. cette boisson possède de nombreuses vertus thérapeutiques contre de nombreuses pathologies, notamment aux plans gastrique et immunitaire. Toutes ces raisons font que la vente de cette boisson prospère en été dans les marchés de la wilaya d’El Oued où elle attire de nombreux adeptes, surtout en période de Ramadhan.

Farida L.