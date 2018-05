Le Café : La grande histoire de la boisson la plus consommée

Les Algériens consomment chaque année plus de 4 kg de café par an. Une consommation qui les place en tête dans le continent africain. Mais avant de devenir ce breuvage inconditionnel des Algériens le café a connu une histoire très mouvementée avant de devenir le partenaire indispensable de nos coups de fatigue et une denrée alimentaire au pouvoir économique indéniable ! il semblerait que le café soit apparu en Haute-Ethiopie, dans l’est de l’Afrique, plus précisément dans la région de Kaffa. Les habitants de cette région l’utiliseraient depuis le VIIIe siècle.

De nombreuses légendes circulent sur la découverte des propriétés stimulantes des cerises de caféier. La plus célèbre conte l'histoire d'un jeune berger nommé Khaldi, intrigué par le comportement de ses chèvres qui avaient consommé les fruits de l'arbre.

En rendant compte de cette anecdote au prieur voisin, celui-ci eut l'idée d'en faire une boisson. Au XVe siècle, l'expansion se fait d'abord dans l'Arabie voisine, grâce aux pèlerins musulmans se rendant à la Mecque. On appelle alors cette boisson aux effets stimulants "K'hawah". L'alcool étant interdit par l'islam, le café y rencontre un gros succès.

Les premiers cafés ouvrent : ces lieux culturels et d'échange sont particulièrement appréciés des intellectuels. Le café appartient alors au monopole arabe qui applique une politique de non exportation. Tout au long de son expansion, le café, de par ses propriétés stimulantes sur l'organisme, va être sujet à de nombreuses polémiques. La première date de 1511 : en signe de protestation contre la popularité du café, les autorités de La Mecque veulent brûler les sacs de graines. Selon elles, les cafés seraient des lieux de débauche et de contestation politique. Après son arrivée en Europe, des prêtres italiens tentent de le faire interdire par le Pape Clément VIII, jugeant que le café serait la boisson des infidèles. Or, après en avoir dégusté une tasse, le Pape l'apprécia et voulut même le baptiser ! Deux tentatives d'interdictions ont également eu lieu en Angleterre. En 1674, des femmes signèrent une pétition, clamant que le café éloignait leurs maris, préférant passer du temps au café plutôt qu'au domicile familial. Charles II fût à l'origine de la deuxième tentative. Pensant que c'était dans ces lieux que la révolution se forgeait, il voulut interdire et fermer les cafés.

Le Café aux épices, un régal

La café algérien aux épices est l’incontournable boisson chaude de la table ramadanesque, se déguste lentement en savourant tous ses arômes accompagné souvent de gâteaux au miel ou de pâtisserie orientale. « Moi je suis une grande amatrice de café et mon mari l’est encore plus, à l’approche du mois Sacré de Ramadhan je prépare mon café aux épices, la recette est super facile et rapide il suffit de moudre les épices puis les mélanger au café de votre choix arabica de préférence, dans cette recette j’utilise plusieurs épices (clous de girofle, cardamome, gingembre, poivre, cannelle, cubèbe, anis, mastic, fenouil, noix de muscade) et la particularité de ce café c’est qu’il y’a des graines de sésame et des noix qui donne vraiment de la profondeur à ses arômes ! Il m’arrive d’utiliser juste quelques uns ! Pour la version express vous pouvez ajouter les quatre épices avec un peu de gingembre à votre boisson ! », nous dit Meriem. Latifa elle se rappelle le bon vieux café algérien préparé traditionnellement et en toute simplicité. «Dans un passé pas lointain il n’y avait pas de cafetière dans les maisons de nos grands parents, le café se préparait dans une djezoua (une toute petite casserole étroite qui peut contenir 1 a 2 coupes de café) pour le préparer on mettait tout à la fois dans notre djezoua, l'eau (tiède ou chaude) 1 ou 2 cuillères de café, même chose pour le sucre et on le fait cuir sur les cendre du kanoun, une fois bouilli on le retirait pour le frapper un peu pour le faire redescendre, puis on le remet sur les cendre, petite j'ai eu la chance de faire cela avec ma grand-mère ! après 5 a 10 fois, on sert dans un fenjal (non transparant), dans les villes de l'Est avec les coupes du café on met un "mrach" de mazhar, et on boit notre café avec quelques goute de mazhar!!! Pour le lait au café, on met le café poudre directement dans le lait et on fait cuire de la même façon ».

F. Larbi