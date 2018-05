Télés : Du respect s’il vous plait !

La grille des programmes spécial Ramadhan 2018 ne brille pas pour l’instant en dépit des promesses des producteurs. Les soirées se suivent et se ressemblent et la publicité se taille la part du lion, la journée et en soirée et ce, dès que vous allumez votre télévision. Vous avez beau zapper, c’est la publicité qui vous accueille.

Pour le reste, les feuilletons, des drames pour la plupart, s’enlisent, mis à part «Bab Dachra» où brille Beyouna. Le feuilleton «El Khawa» se perd ne sachant s’il faut miser sur les séquences du milieu carcéral et sa sombre histoire de banditisme ou sur celle de la famille Mostfaoui qui accumule les malheurs et qui n’en finit pas avec leur histoire d’héritage. Sinon, la spécialité ramadhan des chaînes privées reste encore et encore la caméra cachée de mauvais goût où la violence devient à leurs yeux le meilleur des divertissements. Il paraît qu’il y a des spectateurs qui sont friands et c’est là qu’il y a danger; rendre la violence ordinaire, la banaliser au point de la confondre avec un moment normal de la vie quotidienne.

Et puis, il y a le moment musical d’après l’Adhan, celui qui vous permet de déguster la chorba en musique après une dure journée de jeûne. C’était une spécialité de la grille des programmes Ramadhan, un moment très attendu et très apprécié des téléspectateurs. Hélas, ce qui se passe cette année est une insulte à l’art et à la créativité, un manque de respect aux artistes.

Comment, en effet, qualifier le fait de diffuser une qacida pour mettre fin 2 ou 3 minutes après ? Une méprise, une méconnaissance, une bêtise ? Non, un seul mot semble juste, le manque de respect. Coupez ainsi avec nonchalance El Hadj M’hamed El Anka qui interprétait sa célèbre qacida «El H’mam» est un acte méprisant et un manque de respect à nos illustres chanteurs aujourd’hui disparus, car ce fut le cas aussi pour Boudjemaâ El Ankis avec sa fameuse «Wa3lach del ghedder», idem pour El Hadj Mohamed Tahar Fergani. Il y a de quoi mettre en rogne les mélomanes, de quoi fulminer et s’arrêter de prendre sa chorba le temps de digirer cet inqualifiable geste qui coupe des grands chanteurs en plein élan d’interprétation de leur chanson. Pourtant, ce n’est pas le temps qui manque et les soirées sont longues. Pourquoi ce qui se faisait dans les règles avant ne se fait plus maintenant. C’est à se demander ce qui a changé. Une seule chose semble évidente, l’ignorance. L’option au départ était louable, consacrer un moment de télévision aux anciens chanteurs en diffusant une de leur chanson, c’est leur rendre hommage. Au final, au vu de ce qui est montré à la télévision, c’est vraiment révoltant. Alors un peu de respect à nos illustres artistes messieurs, sinon arrêtez le massacre, en arrêtant cette pause musicale.

Abdelkrim Tazroute