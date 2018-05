Concert du groupe El Ferda à la salle El Mouggar : Sonorités spirituelles

Le public algérois était invité, mercredi soir, à redécouvrir le patrimoine musical de la région de la Saoura à la faveur d'un spectacle, oscillant entre la poésie et le medh, porté par une grande richesse musicale, qui a été animé par le groupe «El Ferda».

Organisé à la salle El Mouggar d’Alger par l'Office national pour la culture et l'information (ONCI), ce spectacle, dédié au patrimoine de la ville de Kenadsa (Béchar) Sidi Ben Bouziane, fait partie, comme à chaque mois de ramadhan, d’un dense programme d'animations musicales élaboré par l'office.

Les passionnés de la musique sacrée et de méditation étaient donc au rendez-vous pour se laisser emporter par les pittoresques sonorités du sud algérien. Le public algérois a toujours été sensible à cette musique faite à base de chants spirituels soufis, le medh créé par Cheikh de la Zaouia Ziania, Cheikh Sidi Mohamed Ben Abdellah, au milieu du XVIIIe siècle. une musique qui fait l’apologie de la paix, de la sagesse et de la sérénité... où mysticisme, envoûtement, transe, prière et profane, qualifient aisément la musique du groupe bécharois, venu de la région de Kenadsa, ville où se trouve le mausolée de Sidi Ben Bouziane, principale source d’inspiration du groupe. «Notre démarche artistique repose sur un hommage à ce Saint de notre ville.

Nous essayons d’assurer la continuité de cette ville millénaire de Kenadsa», a précisé le leader du groupe, Houcine Zaidi, à l’issue du spectacle.

La mélodie et le rythme du groupe reposent sur une percussion de basse, composée de deux derboukas, un bendir, un petit instrument de percussions à base de métal, tantôt un kerkaboou, tantôt une jatte en bois au nom d’el-ferda, instrument séculaire de la région de Kenadsa, dont le groupe essaye d’immortaliser en lui donnant le nom du groupe et en l’incrustant au sein de son orchestre. «La ferda est un instrument de percussion qui remonte à une centaine d’années dans la région de Kenadsa.

Nous sommes parmi les rares groupes qui l’utilise encore, et nous le faisons pour valoriser et préserver notre patrimoine musical», a encore noté le leader du groupe. L’exploitation de l’espace scénique se fait de manière circulaire, avec, notamment, une place prédominante du joueur de la ferda dans la troupe qui se met au milieu de la scène, s’asseyant par terre et en tapant de la paume des mains.

En incrustant également le guembri, instrument mythique de la tradition diwane, quoi que le groupe ne fasse pas partie de la tradition diwane, la résonnance de cet instrument ne trouve pas sa place avec le violon et le luth qui prennent le dessus.

La maîtrise du chant, fait de qsid, du malhoun et de musique populaire, s’inspire des grands maîtres de la tariqa soufiya, à l’exemple de Kadour El-Alami, produisant par le fait des chants séculaires qui traduisent harmonieusement dans des compositions musicales enivrantes. Gratifiant le nombreux public d’un authentique patrimoine richement maghrébin et africain, El-Ferda est un groupe de maturité artistique qui pousse, tantôt, à la transe et la ferveur frénétique, tantôt à l’adresse de l’âme et du cœur. Ses mélodies autant que les textes appellent au recueillement, à l’apaisement et exhortent à la paix.

Kader Bentounès