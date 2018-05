Afro Cirkus à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh : un continent autrement relaté

Les Circassiens venus de Guinée se déploient avec virtuosité... et sans filets de protection sur la scène en bois du prestigieux Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh. Ce lieu qui a produit de belles créations depuis son inauguration a accueilli, mercredi dernier, un spectacle inouï aux couleurs de la Guinée devant un public algérois qui a frissonné pour eux au moindre saut, alors que les acrobates virevoltaient, retombant toujours sur leurs pieds.

Un spectacle joyeux et performant à l’image de ses acteurs, et dont la forme s’inscrit dans les nouvelles esthétiques africaines. Cette Afrique qui fascine autant qu’elle effraie est racontée en différents tableaux à travers ce spectacle aux couleurs et aux rythmes de ce continent riche de sa culture.

Placé sous l’égide du ministère de la Culture, l’Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel, en partenariat avec l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh et l'Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA), le collectif Afro Cirkus se produit jusqu’au 27 du mois en cours à l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïh, et ce, dans le cadre du programme des veillées du mois sacré. Sans grand moyen, cette petite troupe parvient, avec un savoir-faire certain, à une belle alternance de tableaux d’ensemble, de prouesses individuelles, de numéros de danse qui tiennent en haleine le spectateur.

Le récit est ré-enchanté par le clown, le mât chinois, la «main à main», l’acrobatie, la contorsion et la danse. La musique-live jouée sur scène est ponctuée par les interventions déjantées de Athmane Bendaoud dans le rôle du conteur qui officie en maître de cérémonie. Il est le fil rouge de ce dialogue avec les héritages, lui insufflant juste ce qu’il faut d’autodérision avec habileté et humour. Afro CirKus réunit neuf artistes-circassiens du cirque mandingue de Guinée et deux musiciens africains. Avec Afro CirKus, les artistes octroient un dialogue fructueux avec leur histoire, leur propre héritage culturel, conscient de la mutation inéluctable de ce monde traditionnel, débouchant sur une nouvelle créativité. Âgé de 18 ans à peine, le plus spectaculaire artiste de la compagnie est certainement Aboubacar Bangoura, dit «Bouba», le contorsionniste dont le corps semble constitué de latex tant ses gesticulations sont extraordinairement souples.

La seule recrue féminine du cirque Mandingue, Fatou Sylla, est une très énergique danseuse, menue, mais dotée d’une grande force de caractère certaine. Rehaussé par l’excellent percussionniste et korafola burkinabè Adama Bilorou, Cheick Tidiane Seck a assuré la direction musicale du spectacle, sous des couleurs chaudes, des lumières douces, la barque en bois et les alcôves qui entourent l’arène et depuis lesquelles on peut profiter du spectacle, toujours de qualité.

L’histoire du cirque mandingue s’est écrite sur les plages de Conakry sous la houlette de Yamoussa Camara dit «Junior». C’est là-bas, sur le sable qu’ils se sont formés, entrainés, certains depuis leur plus tendre enfance.

Le résultat est bluffant : ils déboulent sur scène comme une tornade pour une heure et demie d’acrobaties virtuoses, de voltiges, de portés en pyramides entrecoupés de hip-hop ou de solos de danses interprétés par Fatou Sylla. Le groupe nous mène, ainsi, dans cet itinéraire d’un continent. Les corps se suffisent à eux-mêmes pour exprimer les émotions. Plusieurs temps forts scandent la soirée, tout comme le mât chinois que la troupe hisse en musique et en dansant et au plus près du public. Ou encore un exercice de contorsion qui va au-delà de ce qu’on peut imaginer de la souplesse du corps humain. Tout cela est joyeux, totalement déjanté et projette une autre image de l’Afrique, loin des clichés.

Sihem Oubraham

Yamoussa Camara, alias Junior, directeur artistique de la troupe

« Il faut que la jeunesse soit consciente que son avenir est en Afrique »

Rencontré dans les coulisses du pretigieux Opéra d’Alger, Yamoussa Camara, alias Junior, nous raconte l’histoire du cirque mandingue ainsi que celle du spectacle organisé à Alger.



Quel est le message véhiculé à travers ce tableau artistique ?

« Ce que vous venez de voir, c’est en résumé la problématique actuelle de l’Afrique que nos jeunes veulent quitter. À travers ce spectacle nous leur transmettons un message, en les appelant à ne pas prendre de risque, en se jetant à la mer, pour fuir ce continent parce qu’il fait trop chaud et qu’il ne reste plus d’espoir…

Donc nous appelons ces jeunes de l’Afrique à croire en leur continent, en leur pays et à avoir le courage et la confiance en soi. Il faut que cette jeunesse soit consciente que l’avenir est en Afrique.».

Cela vous a pris combien de temps pour la mise en scène de ce spectacle qui est d’une durée d’une heure et demie ?

«Franchement ! En Guinée nous travaillons dans différentes étapes… mais pour cette création nous avons travaillé très dur à Paris. Je tiens à souligner que la qualité de cette compagnie est de s’adapter à toutes les couleurs. Donc ce spectacle qui se produira durant cinq jours à l’Opéra d’Alger a été réadapté afin qu’il passe mieux au sein de la population algérienne. Cela nous a pris un travail de deux jours. Depuis notre arrivée, nous avons entamé le travail avec un comédien algérien afin que le message soit bien capté bien sûr ».



Comment vous est venue l’idée de fusionner la musique live sur scène, qui était ponctuée par les interventions déjantées ?

«C’est une manière de faire rappeler que la culture africaine est partout dans le monde. L’Afrique est un continent merveilleux avec nos différentes cultures ».



C’est la première fois que vous vous produisez devant le public algérien. Comment le trouvez-vous ?

«Le public est très important pour un spectacle! Franchement le public algérien est très accueillant, malgré le petit nombre ; pour nous la salle était full. Le peu de personnes qui se sont déplacées pour nous assister répondait parfaitement à notre objectif… D’ailleurs, ce qui est important pour nous, c’est l’existence de cette échange avec le public qui est tout de suite rentré dans l’histoire, et ce, dès l’ouverture du rideau». S. O.