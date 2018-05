Prétendue relation Hezbollah-Polisario : « Une invention totale des Marocains »

L'accusation de l'Iran par le Maroc d'avoir facilité une livraison d’armes au Front Polisario, via le mouvement libanais Hezbollah, est «une invention totale des Marocains», a affirmé un diplomate arabe cité par Le Monde.

«Il s’agit d’une invention totale des Marocains, qui sont capables de trouver le moindre prétexte pour refuser de se rendre à la table des négociations» avec le Front Polisario, a souligné le diplomate arabe qui a gardé l'anonymat cité dans une analyse du journal Le Monde, parue jeudi, pour tenter d'expliquer les raisons de la rupture par le Maroc de ses relations diplomatiques avec l'Iran. L'accusation du Maroc, qualifié d'«allégation», a été catégoriquement démentie par Téhéran affirmant que «cette affaire est totalement dénuée de fondement». L’ambassadeur du Maroc a été convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères qui lui a fait part du rejet par les autorités algériennes des propos «totalement infondés», mettant indirectement en cause l’Algérie. Pour sa part, le Front Polisario, représentant légitime du peuple sahraoui, a condamné «fermement» les allégations marocaines «irresponsables, éhontées et mensongères» qui dénotent «les tentatives du Maroc de se soustraire à l'application de la décision du Conseil de Sécurité 2414» concernant la poursuite des négociations directes entre les deux parties. Le diplomate arabe, cité par Le Monde, a rappelé qu'il y a deux ou trois ans, «Rabat avait déjà accusé le Polisario d’entretenir des liens avec Al-Qaïda», soulignant que «cette crise diplomatique permet au royaume de faire plaisir à ses parrains du Golfe, les Saoudiens et les Emiratis, et d’aller dans le sens du nouveau conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton».

Le Monde relève ainsi qu'en l’absence de preuves présentées publiquement, les observateurs et diplomates «sont contraints de rappeler le contexte qui entoure la décision marocaine pour tenter de l’expliquer», se référant à la dernière résolution du Conseil de sécurité, adoptée le 27 avril, qui contraint notamment le Maroc et le Front Polisario à s'engager dans des pourparlers directs sous l’égide de l’ancien président allemand Horst Köhler, nouvel envoyé spécial de l’Onu pour le Sahara occidental.



La Ligue pour la protection des détenus dénonce



La Ligue pour la protection des détenus sahraouis dans les prisons marocaines a dénoncé, quant à elle, les représailles de l'occupant marocain contre les activistes sahraouis, exhortant la communauté internationale à intervenir en urgence pour arrêter les décisions arbitraires (expulsion, déplacement..) rendues à leur encontre. «Nous avons été surpris mercredi soir par la décision de l'académie d'éducation de l'occupation marocaine à

El Aâyoun occupée de déplacer le vice président de la Ligue Hasna Adouihi vers le ville de Boudjedour occupée en vertu d'un jugement en appel rendu, en faveur de l'académie, par la cour d'appel de Marrakech qui a annulé le jugement de première instance», a indiqué la ligue dans un communiqué rendu public jeudi.

Exprimant sa profonde inquiétude face à cette décision arbitraire contre son vice président, la ligue a dénoncé des «représailles claires» des autorités d'occupation marocaine contre cet activiste politique.

Qualifiant la politique d'harcèlement contre les activistes de «tentatives désespérées», la ligue a affirmé que c'est là un motif de détermination sur les positions sahraouies et une preuve pour la Communauté internationale en vue d'agir pour mettre un terme à ces représailles contre les militants et les activistes des droits de l'Homme sahraouis. La Ligue a réitéré, par ailleurs, sa solidarité avec tous les activistes sahraouis, victimes de ces politiques d'expulsion et de déplacement.

« Les Sahraouis sont les seuls légitimes… »



Le ministre conseiller du gouvernement autonome des Iles Canaries chargé de la Coopération institutionnelle internationale, Carmelo Ramirez, a souligné que «les Sahraouis sont les seuls légitimes à gérer leurs ressources naturelles», ajoutant qu’«aucun pays au monde ne reconnait la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental».

Le conseiller à la coopération internationale au gouvernement canari a, en outre, souligné lors d’une conférence de presse animée conjointement avec le ministre sahraoui des Territoires occupés, Bachir Mustapha Sayed, l’importance de tenir un référendum d’autodétermination pour achever le processus de paix et de pouvoir «éviter qu’un conflit armé ne se produise à quelques centaines kilomètres des Iles Canaries».

Pour ce faire, Carmelo Ramirez a réitéré à cette occasion son appel en direction des entités Canariennes par le biais duquel il les invite à respecter la légalité internationale et les décisions de justice de la Cour de l’Union européenne qui ont clairement signifié que «le Maroc n’a aucune souveraineté sur le Sahara occidental». L’exploitation des ressources sahraouies par les entreprises étrangères ayant négocié avec le Maroc signifie, a-t-il conclu «collaborer avec l’occupation marocaine illégale et violente».



Maroc

Nasser Zefzafi en grève de la faim

Le leader du mouvement de protestation qui a agité l'an passé la région du Rif (nord) Nasser Zefzafi, jugé depuis septembre dernier avec 53 co-accusés, a entamé mercredi une grève de la faim, selon sa défense.

C'est pour protester contre les "tortures et traitements inhumains" qu'il aurait subis en prison que le meneur du mouvement a "décidé d'entamer une grève de la faim", a affirmé dans une publication Facebook un des avocats de M. Zefzafi, Me Naima el Gallaf. Nasser Zefzafi fait partie des 54 accusés jugés en première instance depuis la mi-septembre devant la chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca (ouest), en lien avec le "Hirak" (mouvance), nom donné localement au mouvement social qui a secoué entre fin 2016 et mi-2017 la région historiquement frondeuse et marginalisée du Rif.