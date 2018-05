Pour acquérir Mahrez : Manchester City devra payer 85 millions d’euros

Manchester City, sacré champion d'Angleterre de football 2017-2018, devra débourser la bagatelle somme de 85 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu international algérien de Leicester City Riyad Mahrez, rapporte le quotidien britannique The Guardian. Les "Citizens" qui viennent de relancer les négociations avec Leicester devra payer 68 millions d'euros le transfert en premier lieu comme frais de base, en plus d'un large bonus pour Leicester City qui ferait grimper la facture à 85 millions d'euros, précise la même source. Mahrez (27 ans), dont le contrat avec les Foxes court encore jusqu'en 2020, va vraisemblablement quitter Leicester dès cet été, après plusieurs tentatives de transfert avortées. Leicester a rejeté quatre offres de Manchester City lors du mercato d'hiver, dont la dernière est estimée à 65 millions de livres (74 millions d’euros), en plus d’un joueur qui devait être inclus dans l’opération, ce qui a poussé les Citizens à renoncer au recrutement de Mahrez lors des dernières heures du mercato. L'ancien havrais a réalisé une saison remarquable avec un bilan de 13 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues.