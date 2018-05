MCA : Haddouche, première recrue

C’est officiel, Zakaria Haddouche vient de rejoindre le MC Alger. Le désormais ex-pensionnaire de l’Entente de Sétif a paraphé un contrat de deux saisons au profit du Mouloudia, ce jeudi, et devient ainsi la première recrue estivale du Doyen.

Courtisé par plusieurs ténors du championnat, Haddouche a opté pour le MCA qui lui offre un salaire de 250 millions de centimes par mois. «Je pense avoir quitté un grand club pour un autre grand club. Je suis heureux d’avoir signé ici au Mouloudia. Je suis sûr que ce club m’ouvrira les portes de l’Europe», a déclaré le néo-mouloudéen au cours d’une conférence de presse organisée conjointement avec Kamel Kaci-Saïd en marge de la cérémonie de signature du contrat.

Encore lié à l’Entente de Sétif par un contrat valide jusqu’au 2 août prochain, Zakaria Haddouche a fait face, cette semaine, à une forte opposition de son président, Hassan Hammar qui voulait à tout prix le prolonger.

L’on a appris à ce propos que l’ESS a pensé ouvrir une procédure auprès de la CRL pour annuler ce transfert, Kaci-Saïd y a répondu que le MCA «n’a jamais transgressé la loi». «Le règlement est clair : tout joueur est libre de s’engager avec un autre club six mois avant. Nous avons respecté la procédure à la lettre.

Le contrat de Haddouche avec le Mouloudia ne prendra effet que le 3 août prochain. En attendant, il est libre de joueur la coupe d’Afrique avec l’Entente s’il le souhaite», a déclaré le directeur sportif du MC Alger qui s’est félicité en marge de la conférence d’avoir fait signer «le meilleur joueur du championnat actuellement», a-t-il dit.



Chaâl et Daâs prolongent

La direction du MCA avait commencé lundi par prolonger ses deux jeunes gardiens, Chaâl et Daâs de cinq et six saisons et devrait étendre la campagne de prolongation à plusieurs autres cadres à l’image de Mebarakou et Demmou, pour commencer.



Salhi, Arous et El Mellali contactés

Sauf revirement de situation, Faouzi Chaouchi ne sera pas conservé. Les dirigeants du MCA ont entrepris des négociations avec le portrait du CRB Salhi, ce qui renseigne de son désire de se séparer de son gardien et capitaine. Naturellement, la tendance peut changer du tout au tout et ce en fonction des arrivées cet été. Par ailleurs, Kamel Kaci-Saïd a précisé que le club suit une feuille de route durant ce mercato établie par Bernard Casoni.

«Casoni a décidé avec son staff des postes à pourvoir. Il a établi une feuille de route que nous suivons à la lettre. Je dois préciser que Casoni va rempiler avec nous pour deux saisons supplémentaires. Nous avons un projet à moyen terme à concrétiser», a déclaré Kamel Kaci-Saïd qui tente d’attirer au MCA Arous et El Mellali. En tous les cas, le MCA compte bien se renforcer qualitativement en vue des poules de la Ligue des champions et de la saison prochaine, avec le titre de champion d’Algérie comme objectif principal.

