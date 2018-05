JS Kabylie : Taoussi pour succéder à Bouzidi

La JS Kabylie a finalement trouvé le successeur de Youcef Bouzidi. Ca ne sera ni un technicien allemand et encore moins un coach français, comme annoncé dans certains médias. Il s'agit du désormais ex-entraineur du CR Belouizdad, Rachid Taoussi. Ce dernier, actuellement au Maroc pour passer le Ramadhan auprès des siens, a donné son accord de principe aux dirigeants de la formation Kabyle. Il sera de retour juste après l'Aid pour signer son contrat et entamer son travail avec l'équipe.

«Nous disposions de plusieurs CV de techniciens étrangers et Algériens. Ces derniers jours, nous étions en contact avec trois d'entre eux, qui répondaient vraiment au profil recherché. Notre choix est finalement tombé sur Rachid Taoussi, qui connait mieux à présent notre championnat. Si les négociations avancent bien, il sera le futur entraineur de la JSK. Il devra entamer son travail après l'Aid».



Négociations financières en cours



«Il reste juste quelques petits détails à régler. Pour ce qui est des joueurs, c'est pareil. Nous avons de nombreux contacts. Cependant, rien n'est encore fait. Nous ne voulons pas nous précipiter", nous a déclaré, hier par téléphone, le directeur général du club, Nassim Benabderrahmane. Ainsi, l'ancien DTN de la Fédération marocaine de football, dont le départ du CRB ne s'est pas fait dans de bons termes, a décidé de poursuivre quand même son aventure dans le championnat national. Le seul détail qui reste à régler avec le président Cherif Mellal reste l'aspect pécuniaire. Taoussi exige un salaire de 15.000 euros, alors que les responsables du club Kabyle lui proposent de s'aligner sur le salaire qu'il percevait au Chabab, à savoir des mensualités de 13.000 euros pour un contrat de deux saisons. Si les deux parties trouvent un terrain d'entente, le technicien marocain dirigera l'équipe pour la reprise des entrainements, la première semaine après l'Aid.



Assemblée Générale le 9 juin



Par ailleurs, l'assemblée générale des actionnaires est prévue pour le 09 juin prochain. À l'ordre du jour de cette AG, l'adoption des bilans et bien évidement la production des arrêtés des comptes sociaux de l'entreprise. Les actionnaires aborderont, dans la partie «divers», la question du recrutement et de l'entourage du club. En effet, comme annoncé dans les colonnes de la presse spécialisée, le président Cherif Mellal, qui veut monter une grande équipe capable de jouer les premiers rôles dés la saison prochaine, compte bien faire le ménage autour de l'équipe. Il veut se débarrasser «des parasites», qui empêche la JSK d'évoluer normalement et sereinement.

Rédha M.