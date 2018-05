Il a annoncé sa démission Mahfoud Boukelkal, président de l’O Médéa : «L’ingratitude me révolte»

Dès la fin du dernier match de championnat de son équipe face au NAHD, ponctué par une victoire salutaire qui permet à Médéa de se maintenir en Ligue-1, le président du club n’a pas tardé à annoncer son départ. Il en fait part dans cet entretien en donnant quelques explications.

Vous avez annoncé votre démission à la fin de la rencontre face au Nasria. Peut-on connaitre vos raisons ?

Les raisons sont multiples. Je ne peux continuer à accomplir ma mission dans de telles conditions. Trop, c’est trop ! J’ai porté mon club de toujours sur mon dos, avec à mes côtés un nombre restreint de dirigeants sincères. On s’est dévoué pour l’O Médéa que nous sommes fiers d’avoir fait accéder pour la première fois de l’histoire du club et qui vient d’assurer son maintien pour sa seconde saison seulement parmi l’élite. Seulement, la situation me pousse à partir.



Soyez plus explicites en évoquant les raisons à proprement dites…

Notre club est dépourvu de moyens. Il ne dispose que de très peu de ressources financières. Malgré l’accession et la joie de tous les Médéens de voir leur équipe de toujours jouer en Ligue-1, on a l’impression que ça ne se bouscule pas pour venir en aide au club, qui en a tant besoin. La Ligue-1 exige d’énormes moyens. Sans quoi, il est des plus difficiles de pouvoir faire bonne figure et s’en sortir. On a fait de notre mieux pour gérer la situation complexe de l’OM, qui n’a pas de moyens. Dieu seul sait à quel point il est pénible de gérer le club dans ces conditions.



Vous avez malgré tout réussi à le faire, en le maintenant en Ligue-1, non ?

Oui, c’est vrai. Mais, cela au dépend de notre temps et de notre santé par amour au club. On a même fait l’impossible, si je puis dire. Vous savez, on est le plus petit budget du championnat et la seule équipe de Ligue-1 à avoir une masse salariale mensuelle très faible, qui ne dépasse pas les 600 millions de centimes ! Nos joueurs perçoivent de faibles salaires parce qu’on n’a pas les moyens de leur offrir plus. C’est pourquoi on a fait venir de jeunes éléments qui ont de bonnes qualités, qui composent l’essentiel de notre effectif. L’OM leur a donné la possibilité et la chance de s’illustrer et de se dévoiler en Ligue-1. C’est un miracle d’avoir réalisé le maintien au vu de telles données. Croyez-moi, ce ne fût pas une mince affaire.



Justement, il a fallu attendre l’ultime journée du championnat pour le faire…

Exact ! Notre équipe a frôlé

presque toute la saison avec la zone des relégables. Elle termine 13e, c’est-à-dire juste avant les trois formations qui descendent en Ligue-2. Ce fût très difficile et la pression sur nos épaules, celles du staff technique et des joueurs, était immense. Mais, au lieu de nous soutenir et de nous encourager, certains pseudo-supporters ne se gênent pas pour venir nous rendre la vie difficile, en insultant nos parents et en s’en prenant méchamment à nous.

C’est ce qui me révolte le plus et ne m’encourage point à poursuivre ma mission à la tête de ce club que je chéri tant. Au lieu de nous remercier, on nous traite comme des moins que rien, alors que nous faisons de grands sacrifices pour l’OM. Il n’est plus possible pour moi d’accepter cela. C’est l’une des principales raisons de mon départ.



Les autorités locales n’aident-elles pas l’OM, qui pourtant est le représentant de la wilaya en Ligue-1 et dont-elles doivent-être fiers ?

Que voulez-vous que je vous dise. Chacun fait ce qu’il peut. Il faut que nos supporters comprennent que Médéa n’est pas une wilaya qui dispose de grands industriels. Elle manque de moyens.

Pour aider l’OM, il est impératif que tous ceux qui portent ce club dans leur cœur et qui ont des possibilités de le faire, se mobilisent à cet effet. On dit bien qu’on ne peut applaudir avec une seule main. Il faut une solidarité autour de l’OM. Aussi, certains parasites feraient mieux de se taire et de s’éloigner du club pour laisser les gens travailler. Non seulement, ils ne servent à rien, mais en plus, ils sont nuisibles à l’OM.



Beaucoup espèrent néanmoins vous voir revenir sur votre décision…

Je remercie tous ceux qui m’ont toujours soutenu et fait confiance. Je me suis sacrifié pour le bien de l’OM. Je suis fier de ceux qui étaient à mes côtés d’avoir faire accéder le club en Ligue-1. À présent, je suis vraiment fatigué et je ne peux supporter un tel traitement. L’ingratitude de certains me révolte. Je préfère donc m’en aller la conscience tranquille, celle d’avoir servi de tout mon cœur mon équipe à laquelle je demeurerai très attaché. Avec tout ce qu’on a fait et on vient nous insulter ! C’est inadmissible. Que celui qui est intéressé pour diriger l’OM se manifeste et je l’aiderai sans problème pour son installation et la passation de consignes. Voilà tout.

Mohamed-Amine Azzouz