Football, Equipe Nationale : M'bolhi et Feghouli finalement "out"

Le gardien de but Raïs M'bolhi et le milieu de terrain Sofiane Feghouli ont déclaré forfait pour les matchs amicaux internationaux de l'Algérie, le 1er juin à Alger face au Cap-Vert et le 7 juin à Lisbonne devant le Portugal, a annoncé la Fédération algérienne de

football (FAF) tard mercredi en soirée.

Sofiane Feghouli "a informé la fédération qu'il était blessé au tendon d'Achille et donc indisponible pour les deux matchs amicaux du mois de juin", a écrit la FAF sur son site internet.

"De son côté, Raïs Ouhab M'bolhi a adressé un courrier dans lequel il a demandé à être dispensé du stage. A l'arrêt depuis la fin du championnat en Arabie saoudite survenue en avril, le gardien de but international algérien ne se sent pas en mesure de répondre, à l'heure actuelle, aux sollicitations de la sélection nationale et souhaite donc reporter sa venue pour les prochaines échéances", a justifié encore l'instance fédérale.

Les noms des deux éléments qui les remplaceront n'ont pas été encore dévoilés par la FAF qui avait annoncé mercredi sur son site une liste de 24 joueurs pour affronter le Cap-Vert et le Portugal dans laquelle se trouve aussi le défenseur central Rafik Halliche (31 ans/38 sélections), qui effectue son retour après trois années d'absence.

La dernière apparition de Feghouli et M'bolhi en équipe nationale remonte au samedi 7 octobre 2017 à Yaoundé face au Cameroun (défaite 2-0) en qualifications du Mondial-2018. Ces deux anciens éléments du "Club Algérie" ont été mis à l'écart depuis l'arrivée du sélectionneur Rabah Madjer à la tête des Verts en octobre 2017, en remplacement de l'Espagnol Lucas Alcaraz.

Après avoir galéré la saison dernière avec le Stade rennais (Ligue 1 française) avec notamment un seul match joué en dix mois, M’bolhi (32 ans) a relancé sa carrière en Arabie saoudite avec Al-Ittifaq qu’il a rejoint lors du mercato d'hiver pour un contrat de six mois, avant de convaincre ses dirigeants de lui faire signer une prolongation jusqu'en 2021.

Feghouli (28 ans), qui a traversé également une saison difficile avec les "Hammers" de West Ham (Angleterre), a retrouvé la plénitude de ses moyens avec Galatasaray, sacré champion de Turquie pour la 21e fois de son histoire. Les statistiques plaident largement en faveur du natif de Levallois-Perret (France), auteur de 7 buts, toutes compétitions confondues, et de 9 passes décisives en championnat.

L'équipe nationale sera en stage du 28 mai au 8 juin au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa (Alger).

